Kroměřížská radnice dokončila novou naučnou stezku v lesoparku Barbořina. Je dlouhá jeden kilometr a seznamuje návštěvníky s tím, kdo v lese žije, čím se živí, co lze v lese najít a také s tím, co do lesa nepatří, uvedla vedoucí radničního odboru regionálního rozvoje Simona Prečanová.

"Stezka je určena především pro menší děti, které se na ní nejen něco dozví, ale zároveň si budou moci také hodně věcí vyzkoušet," uvedla Prečanová.

Trasu tvoří devět stanovišť, doplňuje je altán s lavičkou. Poblíž je umístěna také workoutová zóna, kterou využijí děti i dospělí, kteří si chodí na Barbořinu zasportovat. Součástí projektu byla i nová stezka bosou nohou. Náklady dosáhly zhruba 550 000 korun. "Začínáme upravovat další hezké místo, kde lidé mohou trávit volný čas v přírodě, a zároveň zde také přírodu poznávat a učit se jí porozumět,"“ uvedl místostarosta Vít Peštuka (TOP09, zvolen za Zdravé Kroměřížsko)

Vrchol Barbořina nabízí výhledy na Kroměříž, ale i okolní krajinu Hané a nedaleké Hostýnské vrchy. V lesoparku město do budoucna počítá s vycházkovými a běžeckými trasami, ale také s trasou pro cyklisty. Naučná stezka veverky Čiperky představovala první etapu úprav Barbořiny, druhá je plánovaná na letošek. Podle Prečanové zahrnuje vyhlídkové místo, zastřešené ohniště, domeček v korunách stromů, fotokoutek i umístění ptačích budek.

