Český Krumlov chystá v bývalých kasárnách vodní nádrž jako relaxační místo

Český Krumlov chystá v areálu bývalých kasáren ve Vyšném novou vodní nádrž, která poslouží jako relaxační místo pro obyvatele. Město upraví rybník, který není v dobrém stavu a který by měl být vedle budoucího domova pro seniory. Nová vodní nádrž bude hotová do tří let, řekl ČTK starosta Alexandr Nogrády (ANO). V areálu někdejších kasáren chce radnice vybudovat novou městskou čtvrť, kde bude žít až 3500 lidí, projektuje první bytové i rodinné domy. Jihočeský kraj bude ve Vyšném stavět domov pro seniory.

Město obnoví rybník, jenž by mohl fungovat i jako prostor pro zadržování vody. "Jedná se o přírodní rybník, který jsme se snažili napustit. Zjistili jsme ovšem, že je poškozený, voda prosakuje tělesem hráze do odtokového potrubí. Hráz proto chceme opravit, protože rybník by měl být blízkou součástí plánovaného domu pro seniory. Po rekonstrukci by vodní nádrž měla tvořit relaxační místo pro obyvatele města," uvedl starosta. Krumlov nechá zpracovat projektovou dokumentaci. Upraví i břehy, dno nádrže a napojí odtok z rybníka na dešťovou kanalizaci.

V nové městské čtvrti ve Vyšném s pracovním názvem Nový Dvůr by mělo podle architektonické studie žít až 3500 lidí. Zastavitelná plocha je 60.000 metrů čtverečních. Studie počítá až s 1200 byty. Starší odhad nákladů na všechny stavby je čtyři miliardy Kč. Na ploše 24 hektarů by mohly být bytové domy, dům pro seniory, školka, restaurace i další služby, vyplývá ze studie.

Město teď ve Vyšném připravuje rodinné bydlení i stavbu 30 bytů ve formě družstevního bydlení. Na bytovou výstavbu se chce letos víc zaměřit, plánů má víc, jak uvedlo na webu. V areálu obnovilo zeleň a vybudovalo trasu pro pěší, která propojuje část města od vlakového nádraží k Vyšnému.

Český Krumlov, v němž žije asi 13.000 lidí, má letos schodkový rozpočet s příjmy 554,2 milionu a výdaji 598,4 milionu Kč. Schodek 44,1 milionu pokryje z dříve ušetřených peněz.

