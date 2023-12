Kupka: ČR bude do normy Euro 7 prosazovat realistické technické detaily aut

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Česká republika bude na finálních nadcházejících jednáních o podobě emisní normy Euro 7 prosazovat realistické nastavení technických detailů výroby automobilů, řekl na dnešní tiskové konferenci ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Cílem tak podle něj bude schválení kompromisní verze, kterou v září přijali ministři členských států. Podle zástupců automobilového průmyslu mohou některé technické návrhy například na brzdy nebo pneumatiky, které prosazují Evropský parlament a Evropská komise, ohrozit další výrobu aut se spalovacími motory.

Příští dva dny, kdy budou o finální podobě Euro 7 při tzv. trialogu jednat zástupci EK, členských států a EP, budou podle Kupky rozhodující. "Chceme, aby finální postavení měla pozice rady, do níž nejvíce promlouval návrh společně smýšlejících států včetně České republiky," řekl Kupka. Česko je podle něj kvůli tomu v úzkém spojení s partnerskými státy a s předsednickým Španělskem.

Návrh schválený ministry nabízí podle Kupky přijatelnější a realističtější verzi emisní normy. "Chrání konkurenceschopnost automobilového průmyslu, dostupnost zejména malých vozidel a také možnost rychlejšího obnovování vozidlového parku v Evropě," podotkl ministr. Upozornil na to, že diskuse bude o velmi detailních technických bodech.

Podle návrhu, který 25. září schválili ministři členských zemí EU zodpovědní za konkurenceschopnost, by automobilky měly snižovat emise nových vozidel proti původnímu plánu méně a zároveň by měly mít na přípravu změn delší dobu. Konkrétně emisní limity pro osobní a užitková vozidla by měly zůstat na úrovni, kterou dnes obsahuje platná emisní norma Euro 6. Pokud jde o nákladní automobily, tyto limity by měly být o něco přísnější.

Podle výkonného ředitele Sdružení automobilového průmyslu (SAP) Zdeňka Petzla bude norma Euro 7 klíčová pro udržení další výroby aut se spalovacími motory i v příštích deseti letech. Podle Petzla se oproti původnímu návrhu podařilo udělat kus práce, stále však v některých verzích zůstávají technické body, které jsou pro automobilový průmysl, který v ČR zaměstnává přes půl milionu lidí, těžko splnitelné. Jako "přestřelené" označil zejména návrhy EP ke zpřísnění emisí z otěru brzd a pneumatik. Tyto podmínky by podle něj sotva splňovala bateriová vozidla a i u nich by výrazně zkomplikovaly vývoj. "Jdou proti zákazníkům, prodražují vozidla, zpomalují nabíjení a jdou i proti práci na úrovni OSN," dodal Petzl.

V balíku označovaném jako Fit for 55, kterým chce EU docílit snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 nejméně o 55 procent proti hodnotám z roku 1990, schválila Evropská unie letos na jaře ukončení prodeje aut se spalovacími motory k roku 2035. Německo se nicméně dohodlo s Evropskou komisí na tom, že i po tomto roce bude možné dále využívat spalovací motory poháněné výhradně syntetickými palivy.

