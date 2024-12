Brusel podle komisaře pro klima neuvažuje o změně v emisních pravidlech pro auta

Honza Honza 13.12.2024 06:08

p. Wopke Hoekster (alias Leonid Brežněv): musíme udělat vše pro to, aby EU (SSSR) nebyla, rozpadla se

Jaký je z toho inteligentní závěr?

Husák, Bilak: ano, jistě, splníme 5letý plán, se SSSR navěky a nikdy jinak (= ta nejlepší cesta k tomu, aby SSSR nebyl)

naše vláda (díky bohu): ne, ne , pravidla je třeba změnit (ale co s tím, jaký ve skutečnosti bude výsledek? Jako u Husáka?)



A skutečně správná cesta?

Ano, jistě pane Hoekster (alias L. Brežněve), 5letý plán splníme! Dejte nám prosím čas, prosíme o odklad, v soukromí mezi sebou: co si zase ten debil vymyslel, vždyť nám zbankrotuje průmysl, nebudeme mít peníze na důchody, lidi nás nezvolí! Co s tím? Odklady platnosti, to co na pokutách vybereme vrátíme podnikům jako kompenzaci! Hodíme to na opozici, že nám blokuje sněmovnu a debilní zákon nelze protlačit! Nějak to udělat musíme!!!

