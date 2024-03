Kupka: Nástup elektromobility bude rychlejší než doposud, podpoříme další rozvoj

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Nástup elektromobility v Česku bude rychlejší než doposud, řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). V Česku je nyní 4313 dobíjecích bodů umístěných ve 2313 stanicích, podle pověřence ministra pro čistou mobilitu Jana Bezděkovského tento počet dále roste. Aktuální počet dobíjecích bodů zvládne obsloužit přes 90 000 elektromobilů, v Česku je přitom v tuhle chvíli 22 000 plně bateriových osobních vozidel, řekl Kupka. Aktuální stav dobíjecí infrastruktury hodnotí jako dobrý.

Aktuální počet dobíjecích stanic je zhruba o dvě třetiny vyšší než na konci předloňska. Tehdy stát podle statistik ministerstva průmyslu a obchodu evidoval 1364 stanic, které byly rozmístěny ve 1200 lokalitách. Podle Centra dopravního výzkumu bylo Česko loni v listopadu v počtu dobíjecích míst na 13. místě z 27 států Evropské unie, tedy zhruba v polovině.

Web Čistá doprava aktuálně eviduje 34 000 registrovaných bateriových elektrických vozidel všech kategorií. V Česku bylo loni podle webu Svazu dovozců automobilů registrovaných téměř devět milionů vozidel, bateriová elektrická vozidla tedy tvoří necelé 0,4 procenta všech vozidel. Osobní elektrická auta pak tvoří zhruba 0,3 procenta všech osobních vozidel.

Vznik 2600 dobíjecích bodů podpořilo ministerstvo dopravy z výzev evropských operačních programů. Aktuálně mohou zájemci podávat žádosti u výzev na podporu budování běžných dobíjecích stanic ve městech a obcích, rozvoje rychlodobíjecí infrastruktury pro nákladní a osobní vozidla nebo rozvoje dobíjecí infrastruktury s bateriovým úložištěm, které ministerstvo podpoří skrze Operační program Doprava III.

Ministerstvo bude podle Kupky rozvoj dobíjecí infrastruktury podporovat i dále. "Stejně jako jiné státy v Evropě bychom měli zajistit, že každých 60 kilometrů na hlavní síti silniční bude takový dobíjecí bod," řekl. Podle Kupky investice do elektromobility nejsou diktátem Bruselu. "To by se nejvíc elektrických vozidel neprodávalo a nevyrábělo v Číně," uvedl. Rostoucí zájem o elektromobilitu je podle něj výsledkem tlaku nových technologií a přirozeného zájmu snižovat negativní dopady dopravy na životní prostředí. "I v ČR pro to musíme vytvořit realistické podmínky," dodal.

Kupka také předpokládá, že ceny elektrických vozidel se v následujících letech budou významně snižovat. Zájem o elektromobilitu by se tedy měl společně s nástupem nových, cenově dostupnějších modelů rychle zvyšovat. Například Škoda Auto v příštím roce plánuje představit nový cenově dostupný model elektrického auta, uvedl ředitel českého zastoupení Škody Auto Jiří Maláček.

V říjnu 2021 podepsalo ministerstvo dopravy a další zástupci státu memorandum o spolupráci v oblasti elektromobility mezi veřejným a soukromým sektorem se společností Škoda Auto. Dokument stanovil hlavní výzvy a strategii pro osvětu čisté mobility, rozvoj dobíjecích bodů nebo informační systém dobíjecí infrastruktury. Cílem memoranda bylo podpořit firmy v plnění cílů stanovených evropským nařízením o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva AFIR a Národního plánu čisté mobility na rok 2025. To se podle Maláčka zatím daří.

