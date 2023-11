Kupka považuje mírnější normu Euro 7 za dobrou zprávu pro automobilový průmysl

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Jaká bude konečná verze nařízení, ukážou příští týdny. Nyní budou následovat jednání zástupců Evropského parlamentu, Evropské komise a španělského předsednictví Rady EU.

Mírnější návrh emisní normy Euro 7, který dnes prošel Evropským parlamentem, je podle ministra dopravy Martina Kupky dobrou zprávou pro evropský automobilový průmysl. Přijatá pozice je podle Kupky zásluhou europoslance Alexandra Vondry (ODS), který je zpravodajem návrhu. Výsledek hlasování přivítalo i Sdružení automobilového průmyslu (SAP), podle něj ale stále trvají obavy z proveditelnosti a dopadů některých požadavků.

Nové nařízení aktualizuje limity pro emise výfukových plynů, jako jsou například oxidy dusíku, pevné částice, oxid uhelnatý a amoniak, a zavádí nová opatření ke snížení emisí z pneumatik a brzd a ke zvýšení životnosti baterií. Zprávu dnes podpořilo 329 europoslanců, 230 jich bylo proti a 41 se zdrželo.

Podle návrhu, který 25. září schválili ministři členských zemí EU zodpovědní za konkurenceschopnost, by automobilky měly snižovat emise nových vozidel proti původnímu plánu méně a zároveň by měly mít na přípravu změn delší dobu. Konkrétně emisní limity pro osobní a užitková vozidla by měly zůstat na úrovni, kterou dnes obsahuje platná emisní norma Euro 6. Pokud jde o nákladní automobily, tyto limity by měly být o něco přísnější.

"Je to dobrá zpráva i pro evropský automobilový průmysl, který ji může vnímat jako podporu ve své snaze o realistickou proměnu individuální dopravy. Česká republika vyjednávala mírnější podobu normy a ve spolupráci s dalšími státy prosadila zachování dostupnosti individuální mobility pro všechny, zejména prostřednictvím dostupnosti malých a menších vozidel," uvedl Kupka.

SAP rovněž považuje přijatý text za výrazné zlepšení původního návrhu Evropské komise. "Jedním z příkladů zreálnění požadavků je například otázka vstupu v platnost. Navázání počítání lhůty pro vstup platnost až na přijetí sekundární legislativy je klíčové pro zajištění potřebného času pro výrobce i testovací centra reagovat na nové regulatorní požadavky," uvedl výkonný ředitel SAP Zdeněk Petzl. Podle sdružení ale stále panují obavy například z navýšení požadavků na novou palubní diagnostiku vozidel či dalšího zpřísnění emisí z otěru z brzd a pneumatik.

Jaká bude konečná verze nařízení, ukážou příští týdny. Nyní budou následovat jednání zástupců Evropského parlamentu, Evropské komise a španělského předsednictví Rady EU. Vondra už dříve uvedl, že doufá, že se konečné dohody podaří dosáhnout do konce letošního roku.

Pozice České republiky k zásadním otázkám podle ministerstva dopravy zůstává beze změny i pro nadcházející vyjednávání. Nadále je nejdůležitějším požadavkem prodloužení dat vstupů v platnost a jejich navázání na prováděcí akty. ČR také bude usilovat o jasnější specifikaci a diskuzi nad dalšími částmi návrhu, zejména pokud jde o systém měření emisí přímo na palubě vozidla, nebo takzvané okrajové podmínky měření.

V balíku označovaném jako Fit for 55, kterým chce EU docílit snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 nejméně o 55 procent proti hodnotám z roku 1990, schválila Evropská unie letos na jaře ukončení prodeje aut se spalovacími motory k roku 2035. Německo se nicméně dohodlo s Evropskou komisí na tom, že i po tomto roce bude možné dále využívat spalovací motory poháněné výhradně syntetickými palivy.

