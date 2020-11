Kvalita ovzduší v EU se zlepšuje, stále však ohrožuje zdraví

Jirka Černý 23.11.2020 19:43

Zas je to dobrá zpráva pro ty ekology kteří jsou názoru že je potřeba snížit lidskou populaci. Snaha o čistý vzduch je vlastně dost kontraproduktivní. Stejně by mně zajímalo jak vzniká takováhle statistika, to má 379 000 lidí v úmrtním listě jako příčinu smrti mikročástice ve vzduchu?

