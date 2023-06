Kvalita vody Lednických rybníků se zlepšila, pomohlo i odlovení invazního karase

Zdroj | AOPK ČR

Nezvykle průhledná voda je nyní podle ochránců přírody v národní přírodní rezervaci Lednické rybníky na Břeclavsku. Pomohlo podle nich i úplné odlovení invazního karase stříbřitého. Na svém webu o tom informovala Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) ČR.

Měření ukázala podle ochranářů nezvykle vysokou průhlednost ve všech rybnících soustavy, u Mlýnského rybníka dosáhla dokonce 280 centimetrů. Nejnižší hodnotu, 160 centimetrů, naměřili v rybníku Nesyt. U zbylých dvou rybníků, tedy Hlohoveckého a Prostředního, přesáhla dvoumetrovou hodnotu.

"Podobnou průhlednost na všech rybnících soustavy nepamatuji minimálně od roku 2015. Ale podobně jako se zajíci počítají až po honu, tak rybniční sezona se hodnotí až po výlovu. Před námi jsou nejkritičtější měsíce v roce, výsledky monitoringu jsou ale příslibem, že by příznivé podmínky mohly přetrvat až do období vyvádění mláďat vzácných potápivých kachen, například zrzohlávky rudozobé. Vysoká průhlednost a dostatek potravy jsou pro to klíčové," uvedl Vlastimil Sajfrt z agentury.

Vodě pomohlo mimo jiné odlovení invazního karase. "Havarijní stav stavidel na rybníce Nesyt nám umožnil dolovit začátkem letošního roku veškeré invazní karase stříbřité, což rybníkům výrazně prospělo," uvedl Adolf Vondrka, zástupce společnosti Rybniční hospodářství. "S AOPK ČR jsme se dohodli na způsobu hospodaření, do rybníků Hlohovecký a Prostřední jsme nasadili nízkou rybí obsádku. Díky tomu je v nich dostatek zooplanktonu," doplnil Vondrka.

Rybářské hospodaření ale podle ochránců není jediným faktorem, který kvalitu vody ovlivňuje. Podstatnou roli hrají živiny, které do rybníků přitékají. Nejvýznamnější z nich je v případě rybníků fosfor. Proto si agentura nechává zpracovávat studii, která mapuje i nejdůležitější zdroje znečištění vody v povodí potoka Včelínek. "Bez tohoto budeme na rybnících společně s rybářským hospodářem neustále tahat za pověstný kratší konec provazu," míní Sajfrt.

NPR Lednické rybníky byla vyhlášena v roce 1953. Tvoří ji soustava rybníků Nesyt, Hlohovecký, Prostřední a Mlýnský v nivě potoka Včelínku nedaleko Lednice, a dále Zámecký rybník v areálu Lednického zámku. Rozloha NPR je asi 553 hektarů a patří k nejvýznamnějším ornitologickým lokalitám v České republice. Nachází se tu největší hnízdní kolonie volavek popelavých a kvakošů nočních v ČR - hnízdí zde okolo 230 párů obou druhů. Rybníky jsou tahovou zastávkou pro husy velké, řadu druhů kachen a bahňáků, pravidelně zde zimuje orel mořský.

