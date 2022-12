Kyjovský start-up Myco získal v celosvětovém finále ekosoutěže čestné uznání

Zdroj | E.ON Energy Na slavnostním vyhlášení přebíral David Minařík cenu z rukou Mohana Munasinghe, držitele Nobelovy ceny za mír.

Start-up Myco z Kyjova na Hodonínsku, který vyrábí obalové materiály z odpadu a podhoubí, získal ve finále soutěže Energy Globe World Award v konkurenci 15 projektů z celého světa čestné uznání. Porota udělila pouze dvě napříč pěti kategoriemi, informovala společnost E.ON, která pořádá národní kolo soutěže.

Do celosvětového finále se probojovalo 15 ze 180 projektů. Finalisté byli rozděleni do pěti kategorií Země, Vítr, Voda, Vzduch a Mládež podle svého zaměření. Myco soutěžila jako jedna ze tří v kategorii Země. Firma mění odpad z dřevozpracujícího průmyslu a zemědělství pomocí podhoubí na materiál rozložitelný v přírodě. Podobný může být třeba dřevotřísce nebo expandovanému polystyrenu používanému v obalových materiálech.

V kategorii Země porota ocenila projekt z Indie, který se zabývá revitalizováním rýžových polí a zamezuje jejich pálení po sklizni. České firmě ale porota udělila speciální Cenu uznání za možný celosvětový přínos napříč kategoriemi. Stejné ocenění obdržel ještě rakouský projekt na výrobu zeleného vodíku v kategorii Vzduch.

"Je čest něco takového dostat a je to i satisfakce pro náš tým, který dlouhou dobu pracuje na tom, aby vysekal náš start-up z nuly. Celkově měla cena vysokou kvalitu. Viděli jsme projekty, které byly opravdu skvělé," uvedl zakladatel Myco David Minařík, který cenu ve Vídni převzal.

E.ON české kolo soutěže pořádá už 14 let, do finále zatím český projekt postoupil třikrát. Kromě firmy Myco se to podařilo obci Hostětín ze Zlínského kraje v roce 2020 a Hotelu-vinařství Galant v jihomoravském Mikulově v roce 2016. Letos poprvé získal český účastník některé z ocenění, i když ne to hlavní v některé z kategorií.

