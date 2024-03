Kyjovským údolím povede naučná stezka s 11 zastaveními, součástí budou dřevěné sochy

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Kyjovským údolím na Děčínsku povede naučná stezka, kterou správa národního parku České Švýcarsko pojmenovala Údolím říčky Křinice všemi smysly. Bude uzpůsobená i handicapovaným návštěvníkům. Na stezce najdou turisté zhruba 11 zastavení, mezi nimi budou i dvě sochy a jedno sousoší od sochaře a řezbáře Václava Lemona, zjistila ČTK.

Sochy už jejich autor instaloval na stezku. Jedna z nich odkazuje na kůrovcovou kalamitu. Lýkožrout smrkový se schovává uvnitř dutiny stromu, kam mohou zvídaví výletníci nahlédnout. Zejména dětské návštěvníky potěší socha medvěda. Odkazuje na více než 500 let starou legendu o kupcích, kterým se stoupáním do skal zvíře pomáhalo. Poslední dílo odkazuje na pochod smrti, jenž oblastí prošel z německého tábora Schwarzheide do Terezína.

"Samozřejmě to bylo na přání správy národního parku připravit komplet stezku a měli přání ji osadit sochami," uvedl Lemon. Dodal, že na dřevených sochách pracoval asi dva měsíce. Například na sochu medvěda potřeboval autor kmen, který měl v průměru asi 95 centimetrů. Lemon odhadl, že strom rostl zhruba 100 let. Jak řekl, právě socha zvířete ho potrápila nejvíc. Váží okolo jedné tuny. "Když jsem ho potřeboval přetočit z boku na nohy, tak to byla tříhodinová práce," uvedl Lemon.

Stezka bude podle mluvčího správy parku Tomáše Salova vhodná i pro návštěvníky s handicapem. "Jedná se třeba i o úpravu jednotlivých sezení, která jsou také uzpůsobená tak, aby vozíčkář mohl přijet ke stolu," popsal Salov. Kromě soch bude součástí zastavení třeba i poslech zvuků říčky Křinice či její reliéf.

U každého zastavení počítá správa parku s uvedením krátké informace. "Vznikne elektronický průvodce, který bude i v Braillově písmu a bude to namlouvat tu informaci, když někdo přijde i se zrakovým postižením," popsal záměr Jakub Juda ze správy parku. Stezka bude hotová počátkem letošní turistické sezony. Náklady na její úpravy byly 1,3 milionu korun. Dotace od Státního fondu životního prostředí pokryla asi 80 procent.

reklama