Lední medvědi v pražské zoo by se mohli dočkat nového pavilonu

V pražské zoologické zahradě by v budoucnu mohla stát expozice s názvem Arktida. Nový domov by v něm mohli najít zvláště lední medvědi. ČTK to řekl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. Nynější expozice ledních medvědů je otevřená od roku 1933, z hlediska dnešních nároků je tento medvědinec podle ředitele zoo příliš malý a zastaralý.

"Nároky na kvalitu života ledních medvědů v lidské péči se neustále zvyšují a v budoucnu budou k vidění pouze ve špičkových zoologických zahradách. Pokud zásadně nezlepšíme podmínky jejich chovu v pražské zoo, nepodaří se nám je v Praze udržet," uvedl náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN) a poukázal na to, že lední medvědi jsou s pražskou zoo spjatí téměř 90 let.

Stávající expozice ledních medvědů byla otevřená v roce 1933 a podle ředitele zoo Miroslava Bobka je vůbec nejstarším zařízením v zoo, které je využíváno ke stále stejnému účelu. Ředitel zoo doplnil, že objekt je už k chovu ledních medvědů nevyhovující. "Byl vybudován na jihovýchodně orientovaném svahu, který se v teplých měsících ohřívá do velmi vysokých teplot. Není myslitelné, že by v něm lední medvědi mohli zůstávat déle, než bude opravdu nezbytně nutné," uvedl na webu zahrady její ředitel s tím, že k dalším problémům patří malá plocha výběhů i bazénů a nevyhovující zázemí.

Podle návrhu z dílny společnosti G.L.architekti by expoziční celek s pracovním názvem Arktida mohl zaujímat prostor více než 8000 metrů čtverečních na severozápadní straně zoo nedaleko Gočárových domů. Navrženy byly dva výběhy a čtyři bazény pro lední medvědy, doplňková expozice předběžně určená tuleňům obecným, návštěvnické prostory zahrnující i restauraci a objekty se zázemím.

Jakou finální podobu bude expozice mít a zda bude v prostorách nedaleko západního vchodu do zoo postavena, bude rozhodovat zřizovatel zoologické zahrady, tedy hlavní město. Nyní se připravuje projektová dokumentace pro stavební povolení, řekl ČTK ředitel zoo Bobek. Na svém facebooku pražská zoo uvedla, že prostory nynějšího pavilonu by v případě zbudování Arktidy mohli obsadit asijští medvědi.

Zoologická zahrada v Troji se návštěvníkům poprvé otevřela 28. září 1931. Chová přes 670 druhů zvířat. Patří k nejnavštěvovanějším místům v Praze a ČR. Loni do ní přišlo 1,456.526 návštěvníků. Letos byla návštěvnost ovlivněna jarní vlnou koronaviru, kdy byla zoo uzavřená kvůli vládním opatřením. Nižší návštěvnost podle dřívějšího vyjádření ředitele Bobka zoo opětovně zaznamenává od září. Nyní je nutné mít ve vnitřních prostorách zakrytá ústa a nos rouškou a dodržovat rozestupy. Od soboty 19. září je pro veřejnost uzavřen pavilon Indonéská džungle a expozice lemurů. Důvodem je, že primáti mohou onemocnět covidem-19 stejně jako lidé. Dočasně, prozatím do 18. října, byla zrušena mimo jiné komentovaná krmení, komentované prohlídky a výukové programy pro školy. Vyplývá to z informací na webu zoo.

