Krejcar Stanislav 12.6.2020 19:03 Reaguje na PavelA

Ano, pálení klestí, bylo pravidlem při "úklidu" vytěžené lokality. Je na člověku kde toto pálení vykonával a za jakých protipožárních opatření. Dnes se sice "částečně" situace zmněnila díky štěpkování a rozdružování. Je to ale opravdu věcí majitelů, at se jedná o LČR, obce nebo soukromníky. Souhlasím s tím aby výjezdy profesionálních hasičů k zásahům platili viníci v plné výši - i když většinou dnes je to těžko zjistitelné. U požárů zemědělských ploch a zemědělské techniky je to snadněji dohledatelné, Vlastníci přírody v ČR mnohdy ale známí nejsou, a tak je za tím všeobecně stát -prezident a premier - i když ti jsou odpovědni jen papírově stejně jako hejtmané a ............... !

