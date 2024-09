Lesníci nebo obce mohou žádat o úvěr na podporu lesního hospodářství

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Lesníci, podnikatelé nebo obce mohou nyní žádat lesnický fond o úvěr na podporu lesního hospodářství ve výši od 100 000 do deseti milionů korun. Žádosti mohou podávat prostřednictvím elektronického formuláře do 31. října. Podpora by měla vést ke stabilizaci a rozvoji lesnického sektoru.Podpora ve formě mimořádné splátky úvěru může podle Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu činit maximálně 50 procent z celkové výše poskytnutého úvěru a nesmí překročit částku 20 000 nebo 30 000 euro (asi 500 000 a 750 000 korun) podle kategorie žadatele.

Investiční úvěry v lesnictví slouží hlavně na nákup strojů, lesního vybavení a pro lesní školky. Lesníci budou mít zvýhodněný investiční úvěr, a to ve formě mimořádné splátky, která může dosahovat maximálně 50 procent z celkové výše poskytnutého úvěru. Samotný úvěr fond vyplatí ve stejné výši jako loni, tedy od 100.000 korun do deseti milionů korun.

"Díky tomuto titulu se nám daří mimo jiné snižovat výrobní náklady firem a naopak zvyšovat jejich konkurenceschopnost, což vede k celkovému zlepšení kondice lesního hospodářství," uvedl už dříve předseda představenstva lesnického fondu Josef Kučera.

Vláda v červnu schválila, že podpoří také vyplácení části nákladů na pojištění lesních porostů proti poškození nebo zničení porostů a školek vlivem požárů nebo krupobití, případně proti záplavám či sesuvům půdy.

Fond loni poskytl podpory za více než 2,5 miliardy korun ve 12 programech, předloni to bylo 2,6 miliardy. Každoročně je největší zájem o program na podporu pojištění a program Zemědělec, který pomohl v loňském roce financovat nákup 1121 traktorů, 209 kombajnů nebo 196 nakladačů. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond podporuje také nákup zemědělské půdy, loni poskytl přes 901 milionů korun na nákup více než 3000 hektarů půdy.

