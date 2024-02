Lesy ČR plánují zvýšení investic do cest a vodních staveb na 1,6 miliardy korun

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) letos plánuje zvýšení investic do oprav a obnovy lesních cest a do vodohospodářských staveb o sedm procent na 1,61 miliardy korun. Z toho do obnovy lesních cest, které jsou zničené po mimořádných těžbách kůrovcové kalamity, by mělo jít rekordních 1,22 miliardy korun. Lesy ČR spravují asi polovinu lesů v ČR.

"Obnovu lesní cestní sítě považujeme za klíčovou složku infrastruktury podniku," řekl generální ředitel LČR Dalibor Šafařík. V některých regionech podnik počítá i s budování nových lesních cest a míst pro skladování dřeva pro případ, že by v budoucnu musel opět řešit velké objemy nahodilých těžeb dřeva.

V rámci programu Vracíme vodu lesu lesníci loni vložili do 185 staveb obnovy lesních nádrží, hloubení mokřadů, tůní či obnovy toků 375 milionů korun. Pro rok 2024 mají v plánu 180 staveb za 394 milionů korun.

Nejvýznamnějším vodohospodářským projektem je stavba vzdouvacího jezu na řece Dyji v evropsky významné lokalitě Soutok-Podluží na jižní Moravě téměř za čtvrt miliardy korun. Stavba začala loni a hotová má být v roce 2027, podnik na ni má evropskou dotaci 182 milionů korun.

"Cílem je obnova vodního režimu na území Soutoku. Hladina Dyje se zvedne asi o metr. Tím bude území Soutoku dotováno dostatečným množství vody potřebným k obnově lužního lesa," uvedl výrobně-technický ředitel Libor Strakoš. Součástí projektu je i obnova původních stavidel, kanálů, propustků a tůní.

Lesy ČR plánují i investice do fotovoltaických elektráren, kterými chtějí po republice osadit 65 svých objektů. První sluneční elektrárnu podnik instaloval na budově oblastního ředitelství v Teplicích.

Na Vysočině podnik ve spolupráci s firmou ČEZ prověřuje možnost výstavby větrné elektrárny. Stavba by podle Šafaříkova odhadu mohla začít, pokud by vše šlo hladce, zhruba za pět let.

