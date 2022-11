Lesy ČR za tři čtvrtletí znásobily zisk na rekordních 7,4 miliard z 2,9 miliard korun loni Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Vyšší hospodářský výsledek souvisí s větším zpeněžením dříví. Tržby vzrostly především kvůli vyšším tržním cenám všech sortimentů surového dříví v reakci na letošní geopolitickou situaci promítající se do inflačních tlaků," uvedla mluvčí. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Státní podnik Lesy České republiky (LČR) za první tři čtvrtletí roku meziročně znásobil hrubý zisk na rekordních 7,39 miliardy korun z loňských 2,9 miliardy korun. Hlavním důvodem růstu zisku bylo zvýšení cen dřeva. Tržby Lesů ČR vzrostly o 34 procent na 14,5 miliardy korun z 10,8 miliardy korun před rokem, řekla mluvčí podniku Eva Jouklová. Lesy ČR spravují téměř polovinu lesů v Česku. Před dvěma týdny podnik poslal do státního rozpočtu mimořádný odvod 3,81 miliardy korun. Dosud nejvyšší průběžný hrubý zisk za první tři čtvrtletí roku podnik vykázal v roce 2015, a to 5,46 miliardy korun. Celoročně nejvyšší hrubý zisk měl podnik v roce 2014 ve výši 7,96 miliardy, tehdy průběžný hrubý zisk do konce září činil 5,23 miliardy korun. "Vyšší hospodářský výsledek souvisí s větším zpeněžením dříví. Tržby vzrostly především kvůli vyšším tržním cenám všech sortimentů surového dříví v reakci na letošní geopolitickou situaci promítající se do inflačních tlaků," uvedla mluvčí. Vyšší výnosy má podnik i díky většímu prodeji dřeva malým a středním zpracovatelům v regionech. "Do hospodářského výsledku se promítá také dílčí úspora nákladů v obnově lesa související s vyšším podílem přirozené obnovy," uvedla mluvčí. Tržby podniku se do září výrazně zvedly přesto, že těžba dřeva meziročně klesla o pětinu na 7,4 milionu metrů krychlových. Nižší těžby jsou dané doznívající kůrovcovou kalamitou a postupným návratem podniku k běžnému hospodaření podle lesních hospodářských plánů. Za celý rok 2021 těžba dřeva ve státních lesích klesla o pětinu na 11,4 milionu metrů krychlových, letos by za celý rok měla klesnout na 9,5 milionu metrů krychlových dřeva. Zisky podnik hodlá využít především k obnově lesů po kůrovcové kalamitě a tvorbě rezerv na pěstební práce, k obnově lesních cest a opravám majetku. Podnik odhaduje, že obnova lesů a opravy cest po kalamitě si v nejbližších letech vyžádají desítky miliard korun. O odvodu peněz z Lesů ČR do státního rozpočtu rozhodla v listopadu vláda. Peníze státu podle rozhodnutí vlády odvede i státní podnik Budvar, a to 550 milionů korun. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) dříve uvedl, že odvod peněz z Lesů ČR a pivovaru Budvar je nutný kvůli zajištění pomoci státu lidem, které výrazně zasáhly dopady války na Ukrajině - například růst cen energií. Lesy ČR naposledy odvedly státu 2,5 miliardy korun v roce 2018, V loňském roce Lesy ČR zvýšily čistý zisk na 2,74 miliardy korun ze 44 milionů korun v roce 2020. Také loni bylo hlavním důvodem růstu zisku zvýšení cen dřeva. Podnik také od státu získal dotace na obnovu kůrovcem zničených lesů. Výší loňského zisku se Lesy ČR téměř vrátily na úroveň posledního roku před kůrovcovou kalamitou. Tehdy v roce 2017 vytvořily čistý zisk 3,08 miliardy korun. V letech 2018 až 2020 ziskovost LČR zásadně ovlivnila kůrovcová kalamita spojená s pádem cen dřeva. V roce 2019 podnik utrpěl ztrátu 790 milionů korun a v roce 2020 se v mírném zisku 44 milionů korun udržel jen díky přijetí státní kompenzace za snížení cen dřeva z důvodu kalamity ve výši 2,3 miliardy korun. Lesy ČR jsou od loňského 22. prosince bez generálního ředitele. Podnik zatím vede Jiří Groda z Lesní správy Vítkov na Opavsku. Od července běží druhé výběrové řízení, do něhož se přihlásilo 21 zájemců. Z nich do druhého kola postoupilo šest uchazečů. Jméno nového ředitele by ministerstvo zemědělství mělo oznámit v listopadu. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

