Lesy Písku musí kvůli kůrovci a polomům zalesnit přes 60 hektarů

Díky tomu, že firma vlastní školku, má sazenic dost. Ilustrační obrázek

Firma Lesy města Písku musí na podzim kvůli kůrovcové kalamitě a polomům zalesnit přes 60 hektarů holin, což znamená téměř 500 000 sazenic. Firma letos vytěží 140 000 metrů krychlových kalamitního dříví, trojnásobek proti jiným rokům. Metr krychlový prodává zhruba za 700 Kč. Vánoční stromky začne řezat na konci listopadu, smrk bude za 100 Kč, jedle za 500 Kč. ČTK to řekl ředitel firmy Václav Zámečník.

Kůrovcová kalamita postihla společnost nejvíc letos a loni. "To jsme vytěžili za každý kalendářní rok třikrát víc, než nám v lese přirostlo. Snažíme se co možná nejvíc hned zalesňovat, zalesnění neodkládáme, sázíme na jaře a na podzim," řekl ředitel.

Firma hospodaří na ploše 7500 hektarů. Letos vytěží 140 000 metrů krychlových (m3) kalamitního dříví, v normálních letech těží přes 50 000 kubíků. Z toho letos vytěženého je 80 procent, jež napadl lýkožrout smrkový, a 20 procent z polomů. "Za letošní rok jsme měli i větrné kalamity. Malér je, že cena dřeva neodpovídá zdaleka tomu, co bylo před třemi čtyřmi lety průměrně za kubík, pro nás jsou to stamiliony korun ve ztrátách," řekl Zámečník.

Metr krychlový prodává firma průměrně za 700 korun, před pár lety to bylo i 1600 Kč. Za paradox označil ředitel fakt, že o dřevo je zájem. "V lese se dnes kromě vlákniny nezdrží skoro nic; co je drobet schopné pořezu na prkýnka, tak všechno je prodejné. Většina jde do Rakouska a Německa. Rádi bychom prodávali do Čech, ale zpracovatelská kapacita tady není zdaleka taková, aby byla schopná třeba jen od nás pobrat dvoj- až trojnásobek normálu," řekl ředitel.

Díky tomu, že firma vlastní školku, má sazenic dost.

Lesy města Písku dodají ročně i 2000 až 3000 vánočních stromků pro potřeby města a okolí. Velkoobchodům neprodávají. Firma má kolem 70 zaměstnanců. Využívá i dvě skupiny ukrajinských dělníků.

