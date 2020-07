Letní scéna na Štvanici uvede hru o aktivistce Gretě

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | appaloosa / appaloosa / Flickr.com Divadelníci se zamýšlejí, zda svět musel čekat na iniciativu patnáctileté dívky a zda se podaří Gretě Thunbergové dosáhnout toho, aby ekologii začali seriózně vnímat vrcholní politici, nebo zda je dívka obětí "klimatické mafie".

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Na letní scéně divadla Vila Štvanice dnes Divadlo Letí uvede premiéru představení o dětské aktivistce Gretě Thunbergové. Podle tvůrců se hra s názvem Greta bude věnovat nejen Thunbergové, ale i otázkám, které švédská školačka a její mnozí následovníci řeší a které ji vynesly až nominaci na Nobelovu cenu míru. V autorské inscenaci Mariána Amslera hrají Jiří Böhm, Michal Bednář, Milada Vyhnálková a Natália Drabiščáková.

"O klimatické změně se dozvěděla poprvé, když jí bylo osm let. Nechápala, proč nikdo ten problém neřeší. V 11 letech upadla do depresí a přestala mluvit. Později jí byly diagnostikovány Aspergerův syndrom, obsedantně kompulzivní porucha a selektivní mutismus. Sama říká, že díky selektivnímu mutismu mluví, jen když je to potřeba," uvádějí tvůrci inscenace.

V 15 letech se Greta stala celosvětovým symbolem boje proti změně klimatu. Divadelníci se zamýšlejí, zda svět musel čekat na iniciativu patnáctileté dívky a zda se podaří Gretě Thunbergové dosáhnout toho, aby ekologii začali seriózně vnímat vrcholní politici, nebo zda je dívka obětí "klimatické mafie". Ptají se, co se s nejúspěšnější influencerkou celé jedné generace i s touto generací stane, až dospěje.

Letní scéna Vily Štvanice letos také uvede pátý ročník série divadelních plenérových událostí Antická Štvanice, která každoročně uvádí inscenace antických dramat, či her s antickým námětem. Letošní ročník doplní dosavadní dramatickou nabídku o českou premiéru římské tragédie Šílený Herkules z pera Lucia Annaea Seneky. Režie se ujal Tomáš Loužný a premiéra je 31. července.

reklama