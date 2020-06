Liberec podpoří ohroženého modráska přírodní úpravou louky u sídliště

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Liberec chce na podporu ohroženého modráska bahenního navrátit pro něj vhodný biotop na louku u největšího panelového domu ve městě, takzvané Hokejky. Město chce na místě vybudovat také drobné tůňky a plánuje i dosadbu dřevin a přeměnu části trávníků na trávníky bylinotravní.

Louka s malým hřištěm pro psy je v Ruprechticích mezi ulicemi Hlávkova a Věkova. Jde o jednu z potvrzených lokalit výskytu modráska bahenního ve stotisícovém městě. "Na tomto pozemku je prameniště, málokdo o tom ví. Protože je louka velká, rovná, intenzivně sekaná, tak tam dochází k velkém odparu," řekl náměstek.

Vlivem častého sekání a stavebních úprav byly potlačené původní druhy rostlin, zejména pak krvavec toten a další na vodu vázané rostliny. To má za následek snižování množství bezobratlých a některých druhů obratlovců v této lokalitě. Pokud by město nic nedělalo, hrozilo by podle náměstka vyschnutí prameniště.

Město chce vybudovat drobné tůňky, které budou v jarních měsících sloužit k rozmnožování drobných obojživelníků a bezobratlých živočichů. Plánuje i dosadbu dřevin a přeměnu části trávníků na trávníky bylinotravní. Více růst by tam opět měl například krvavec toten, na kterém se rozmnožuje modrásek bahenní. Méně často se také bude louka podle Šolce sekat. "A také osázíme obrubník na hraně komunikace, který zabrání projíždění vozidel v horních partiích prameniště. V současné době tady totiž dochází k likvidaci travního porostu," dodal náměstek.

Na projekt za 1,12 milionu korun se pokusí získat dotaci z kraje, z programu na zadržování vody v krajině. Úpravy by město chtělo podle náměstka primátora Jiřího Šolce (Starostové pro Liberecký kraj) zahájit ještě letos.

reklama