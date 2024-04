Když se ochrana přírody dělá bagrem

Břetislav Machaček 17.4.2024 09:41 Reaguje na Jakub Graňák

Můžete mi vysvětlit, jak se v přírodě šířily ryby bez nasazování lidmi? Já to vím a vím, že hledat viníky mezi lidmi je velmi zjednodušující, než připustit, že příroda si často pomůže sama.

Ano, leckde to udělají nerozvážní jedinci, ale opakuji JEDINCI a

nikoliv rybářské spolky. Je to jako u vás broukařů, kdy se najdou

mezi vámi jedinci lovící hmyz na kšeft a na burzách ho prodávají

těm, kteří by nikdy nerozkopávali tlející strom kvůli lovu brouků,

kukel a larev. Prostě vždy se najdou v každé skupině nezbedové a

nikdy se tomu nedá účinně zabránit. U tůní je podmínkou, že v nich

ryby nepřežijí deficit kyslíku hlavně pod ledem a nebo v horku.

Pokud je tůň vhodná pro ryby, tak se tam objeví i bez člověka a

taky tam přežijí. Pokud ne, tak tam nebudou. Současné teplé zimy

umožňují život rybám i tam, kde by normálně zimu nepřežily a je

pro ně limitující už pouze vysychání a přehřátí vody v létě.

Nedaleko byla dvě slepá ramena plná žab, pak přišla povodeň 1997

a byly plné kaprů, karasů stříbřitých a střevliček východních.

Kapry rybáři odchytali a nebo uhynuli, karasi a střevličky tam

jsou dodnes a decimují stavy žab. A to prosím bez přispění lidí.

Nebo mi chcete říci, že i pralidé osazovali třeba horská plesa

rybami, aby tam měli co lovit ? Jikry některých druhů ryb jsou

silně lepkavé a snadno se přilepí na peří například kachen a ty

jim udělají taxislužbu do nové lokality. No a tomu nezabráníte!



