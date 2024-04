Krásný trávník bez motorové sekačky? Překvapivě snadné

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Fotopogledi / Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Michal Hořejší První prstnatec májový

Když jsem před pěti lety zdědil dvouhektarovou šumavskou louku, bylo mi hned jasné, co se přede mnou otevírá: možnost vlastnoručně si vyzkoušet proces obnovy kdysi bohatého ekosystému, který však v posledních čtyřiceti letech zakusil snad všechny průvodní jevy průmyslového zemědělství včetně chemizace a mechanizace.Rozhodl jsem se tehdy v první řadě zcela potlačit pojezdy těžké techniky, zavést dvojí seč kosou a lištovou sekačkou a sklízet tak, aby v druhově bohatších pasážích mohly byliny dozrát. K tomu jsem plochu předělil kamenným tarasem s jeřáby a javorem a v lemu louky, tj. na rozhraní sousedního pozemku, ponechal dvoumetrový pás zcela bez údržby, do něhož jsem vysadil hlohy, trnky, řešetlák a kaliny. Do prostoru louky jsem ještě umístil několik ptačích třešní a ve spodní části zřídil mělkou tůň, na niž navazuje půl hektaru, jejž přes sezónu spásají ovce. U domu jsem pak vysadil osm ovocných stromů odrůd, které jsou v oblasti historicky doložené.

Po několika letech se na louce objevil první prstnatec májový, rdesno i krvavec, pomalu se šíří zvonečníky, které přežívaly jen v místech pod lesem, jichž se intenzivní management minulých dekád patrně nedotkl. Mohu tak myslím potvrdit, že způsob seče vedle jejího načasování má na biodiverzitu louky zřetelný pozitivní vliv.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Jiří Koptík / Jiří Koptík / Pestrolučník krkonošský Rotační sekačka s kondicionérem usmrtí většinu lučních živočichů. Podobně jako zahradní motorová sekačka

Seč kosou a lištovkou ovšem nemá kladný dopad jen na luční vegetaci. Je zjevně klíčová i pro živočichy. Když seču a pozoruji přelétající motýly a vřetenušky nebo ropuchy a slepýše přesouvající se do čerstvě položené trávy, nemůžu se zbavit myšlenky, kolik živočišné „biomasy“ (dále už bez uvozovek) v týž moment někde rozemílají nejen výkonné rotační sekačky s kondicionéry pro rychlejší schnutí píce, ale i statisíce zahradních sekaček.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Michal Hořejší Ropucha v právě posečené trávě. Lišta je šetrná

Dochází mi přitom, že problém krajiny nevyřeší nic jiného než její demokratizace, která by umožnila managementy zpomalit. Vražedným faktorem je zde prostě to, že obrovské plochy obhospodařuje zoufale málo lidí nevyhnutelně prostřednictvím výkonné techniky. Řešení tohoto problému je nicméně dlouhodobé a z podstaty politické. Vybral jsem si proto na začátek jinou agendu, která má výrazně vyšší potenciál změnit věci hned – městskou zeleň, a zejména soukromé zahrady.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Michal Hořejší Ropuchy v tůni

Rodinná paměť

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Michal Hořejší Zahrada sečená vřetenovou sekačkou a kosou

Bydlím v centru Českých Budějovic v domě se zahradou o výměře zhruba 240 m2. Část plochy přitom zabírá záhon a v porostu jsou čtyři ovocné stromy. Z rodinné paměti a fotek vím, že záhony před válkou zabíraly většinu plochy, někdy v 60.–80. letech už asi jen třetinu. Vím ale i to, že zatravněné části sekala prababička kosou v kombinaci s legendární vřetenovou sekačkou Husqvarna. Negativní dopad této údržby na živočišnou biomasu musel být zanedbatelný. Jelikož podobnou strategii pravděpodobně museli volit i sousedé, lze oprávněně předpokládat, že náš vnitroblok býval historicky podstatně oživenější.

Rozhodl jsem se tedy udělat jednoduchý pokus. V loňské sezóně jsem naši zahradu udržoval jen vřetenovkou se sběrem, vybrané plochy jsem pak nechával dozrát a kosil je. S tím, že poslední, říjnovou, seč jsem provedl už jen kosou. Trávu jsem přitom zčásti kompostoval přímo v zahradě, zčásti ukládal do hnědých popelnic na bioodpad, který v Budějovicích město sváží jednou týdně. Do velké míry jsem tak replikoval management své prababičky, pouze na mírně větší ploše a pravděpodobně s vyšším výkonem jak svým, tak i modernější vřetenovky, přičemž mi však nějaký čas zabrala likvidace trávy ze sběrného koše, již prababička nechávala ležet v porostu. Svou činnost jsem porovnával se standardem především v bezprostředním okolí, tj. u sousedů.

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | Wikimedia Commons Historická vřetenová sekačka

A výsledek? Skvělý! Míra účinnosti vřetenovky sice znatelně klesá s výškou porostu, pročež jsem musel trávník sekat alespoň jednou za dva týdny. Jedna seč včetně likvidace trávy mi ovšem překvapivě zabrala zhruba jednu hodinu. Za stejnou dobu sousedé sekali dvakrát, pokaždé v polovičním čase, tj. výsledně investovali srovnatelně času jako já, pokud bych ovšem sekal celou plochu. To jsem ale nedělal, práci mi totiž usnadnilo ponechání zhruba 30 m2 pásů k odkvetení. Jejich posečení kosou nejprve v červenci a pak v říjnu mi vždy zabralo hodinu, nepočítám-li likvidaci „sena“, které jsem ukládal do popelnice na bioodpad. Shrabání trávy a její uložení do popelnice mi dohromady nezabralo opět víc než hodinu.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Michal Hořejší Zahrada po říjnové seči kosou

Údržba zahradního trávníku pomocí kosy a vřetenové sekačky mě tedy stála ekvivalentní čas jako majitele vedlejší zahrady, kteří použili výhradně motorovou sekačku. Na rozdíl od sousedů jsem však nespálil žádný benzin, nezatížil vnitroblok hodinami hluku, a především usmrtil nesrovnatelně nižší množství zahradního hmyzu. Tato práce mi navíc přinesla specifickou radost. Servis kosy stejně jako vřetenové sekačky je přitom v porovnání s motorovou sekačkou energeticky nenáročný, jde v podstatě jen o klepání kosy a o broušení vřetena a protilišty, nevyhnutelná péče o motor jednoduše odpadá.

Stejně času, více hmyzu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Michal Hořejší Současná vřetenová sekačka se sběrem

Co z toho plyne? Management městských zahrad na rozdíl od zemědělské krajiny demokratizovat třeba není. Jejich zalidnění je dostačující – jeden člověk na údržbu zahrady bez (byť lehké) mechanizace prostě stačí. Argumentem mi je srovnatelná časové investice, na niž se můj pokus zaměřoval. Lze jistě namítnout, že kosení není všeobecně sdílená kompetence. Na to však odpovím, že pro potřeby sečení nižších stovek metrů čtverečných plochy stačí základní dovednost, které můžete nabýt z hojných online tutorialů.

A nebo… nekoste a držte se jen vřetenovky, jejíž obsluha je vpravdě triviální. A dřina to není. Sečteno a podtrženo, trápí-li nás celosvětový propad biodiverzity, resp. celosvětový úbytek živočišné biomasy, pojďme začít u sebe. Odklon od motorových sekaček může být dobrým, a navíc atraktivním vykročením na cestu.

reklama