Liberecký kraj chce nakoupit 34 elektromobilů pro úřad i příspěvkové organizace

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Liberecký kraj plánuje velkou investici do elektromobility, pro úřad i krajské příspěvkové organizace plánuje nákup 34 automobilů s elektrickým pohonem. Slibuje si od toho výraznou úsporu nákladů na pohonné hmoty. Podle odhadů to kraj přijde zhruba na 43,5 milionu korun, čtvrtinu by měl získat z fondů Evropské unie. Projekt je rozdělený do dvou let, řekl na podzim ČTK hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Liberecký kraj už má podle něj s elektromobily zkušenost, první pořídil před sedmi lety.

"Postupně se v krajském autoparku objevila další vozidla na elektrický pohon, rozrostl se také o auta s hybridním pohonem, trend v automobilovém průmyslu je víc než zřejmý. Na tento projekt budou navazovat další nabíjecí stanice tam, kde kraj připravuje fotovoltaické elektrárny. Projektové dokumentace a statická posouzení se nyní zpracovávají pro osm střech, připravujeme dalších 29 areálů, probíhá také studie energetického využití části bývalého vojenského letiště Ralsko," doplnil hejtman.

Kraj chce s využitím evropské dotace pořídit 18 osobních aut, deset vícemístných osobních vozů, tři užitkové vozy, dvě střední dodávky a jedno nákladní auto do 3,5 tuny. Navíc počítá s výstavbou pěti dobíjecích stanic. Elektromobily by měly podle Půty dostat například Jedličkův ústav Liberec, Domov Sluneční dvůr, dětské domovy v Podještědí a Jablonci nad Nisou, Střední škola hospodářská a lesnická ve Frýdlantu, Střední zdravotnická škola Turnov, ale také Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje.

"Náklady jsou rozložené do dvou let a celý projekt musí kraj nejprve zaplatit, dotaci z EU dostane až zpětně," doplnil krajský radní pro rozvoj Jiří Ulvr (Starostové pro Liberecký kraj). V případě osobních vozů a malých a středních dodávek dostane kraj na jeden vůz 300 000 korun, u nákladního vozu do 3,5 tuny je dotace půl milionu korun.

Některé příspěvkové organizace ale podle Ulvra chtějí nahradit elektrovozy auta se spalovacími motory, která používají teď. V takovém případě bude podle něj dotace u osobních vozů o 60 000 korun vyšší, u nákladního auta o 100 000 korun vyšší. "Výhodou navíc je, že tyto vozy jsou osvobozeny od některých nákladů souvisejících s jejich provozem, ať už to jsou silniční daň, dálniční známka, či poplatky za parkování v městských zónách," dodal.

V rámci projektu počítá kraj s vybudováním pěti dobíjecích stanic v areálech svých příspěvkových organizací v Liberci, Jablonci nad Nisou, Semilech, České Lípě a Frýdlantu, kde zároveň plánuje vybudovat fotovoltaické elektrárny. "Rozmístěny budou tak, aby je ostatní příspěvkové organizace v dojezdové vzdálenosti mohly využívat," řekl Ulvr. Na každou dobíjecí stanici dostane kraj 60 000 korun.

reklama