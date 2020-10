Lidé mohou místo ryb jíst víc medúz, myslí si australská bioložka

Svatá Prostoto 22.10.2020 16:07 Reaguje na Miroslav Vinkler

A tak lidi jedí ledacos, to bych jí nevyčítal. I když tedy představa toho, že jím něco mezi okurkou a gumičkou do vlasů ... to snad radši i tu koprovku ... a snad i s vajíčkem:-).



Nicméně s tou poslední větou asi nebude moc vedle ... je nás prostě moc.

Odpovědět