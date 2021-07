Lidé mohou přispívat na turistické vybavení Národního parku České Švýcarsko

Jaroslav Řezáč 27.7.2021 09:59 Reaguje na Petr

to je pravda ale pak ti turisti budou chodit všude. Ono by spíš zaujalo, jak to dělají třeba v Krkonoších, tam taky opravují infrastrukturu...v J.H to dělají dobrovolné organizace i z dotace fondu.

Odpovědět