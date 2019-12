Lidé v Nymburce dostanou na popelnice známku s trvalou platností

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Maaark / Pixabay Obyvatelům Nymburka odpadne další povinnost, nově nebudou muset chodit každý rok pro evidenční známku na popelnici, která označuje, že člověk zaplatil poplatek za svoz odpadu. / Ilustrační foto

Obyvatelům Nymburka odpadne další povinnost, nově nebudou muset chodit každý rok pro evidenční známku na popelnici, která označuje, že člověk zaplatil poplatek za svoz odpadu. Lidé pro příští rok obdrží známku s trvalou platností, řekl místostarosta města Bořek Černý (Nymburk s klidem).

"Největší výhodou nové služby je, že občané už nebudou muset každý rok chodit na městský úřad pro známku. Na známkách platných od roku 2020 není uveden rok a tyto známky mají neomezenou platnost do dalších let," řekl Černý. Známka má nejen novou podobu, ale i své pořadové číslo, které zajistí evidenci počtu nádob v domácnosti a minimalizuje podvodné jednání.

Lidé si známky mohou vyzvednout na podatelně úřadu do konce února 2020, bude to naposled, co budou muset vyrazit kvůli známkám na úřad. Pro další známku si zajdou pouze v případě, že se jim ta stará zničí.

Každoroční poplatek za svoz odpadu ve výši 660 korun lze uhradit na pokladně městského úřadu hotově nebo kartou, příkazem z účtu, složenkou na poště nebo prostřednictvím SIPA a převodem na bankovní účet.

