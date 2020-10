Lidé v Plzni hojně navštěvují lesy, dělají tam hluk i škody

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Pavel L Photo and Video / Shutterstock Se stejnými problémy se správci městské zeleně potýkali na jaře při první vlně přísných protikoronavirových opatření. Lesníci proto naléhají, aby se lidé k přírodě chovali šetrně a ohleduplně. Ilustrační obrázek

Správce městských lesů v Plzni trápí neukáznění návštěvníci, kteří teď ve velkém míří do přírody. Kvůli mimořádným protiepidemickým opatřením nemohou chodit do tělocvičen, bazénů, divadel ani na koncerty. Ve všech městských rekreačních oblastech je tak výrazně vyšší pohyb lidí, kteří se ale chovají neukázněně. Odhazují tu odpadky včetně jednorázových roušek nebo lahví od alkoholu, vjíždějí auty až do lesa, jejich psi plaší lesní zvěř a množí se i případy vandalismu, řekl ČTK Richard Havelka z organizace Správa veřejného statku města Plzně.

Se stejnými problémy se správci městské zeleně potýkali na jaře při první vlně přísných protikoronavirových opatření. Lesníci proto naléhají, aby se lidé k přírodě chovali šetrně a ohleduplně. Nabádají je, aby v lesích nezacházeli s ohněm, neodhazovali odpadky, neničili informační tabule a nevjížděli do lesů auty.

"Žádáme návštěvníky, aby si odpadky po sobě uklízeli a dávali je do odpadkových košů. Pokud se zrovna v jejich blízkosti žádný nenachází nebo jsou odpadkové nádoby plné, bylo by vhodné, aby si odpad vzali s sebou a vyhodili ho do popelnice mimo les," řekl Havelka. Lidé se také nemají zdržovat v místech, kde se právě těží kůrovcové dřevo. "Nebezpečné je rovněž využívat skládky vytěženého dříví jako herní prvky," upozornil.

Mnoho motoristů podle něj nedbá zákazu vjezdu do lesa, častým prohřeškem je parkování před zavřenými závorami do lesa, kudy se ale v době kůrovcové kalamity i o víkendech odváží vytěžené dříví. Parkováním před závorou lidé blokují cestu nejen lesní technice, ale třeba i hasičům a záchranářům. Lesníci zároveň nabádají návštěvníky, aby dbali zvýšené opatrnosti s ohledem na velké množství suchých stromů. I když se průběžně odstraňují, mohou jejich části nebo celé kmeny padnout na zem. "Dodržování uvedených pravidel není nic mimořádného, protože je ukládá lesní zákon a jde o všeobecně známé principy slušného chování," dodal Havelka.

Plzeň obhospodařuje přes 4000 hektarů lesa v bezprostředním okolí města i mimo něj. Stará se o deset rekreačních oblastí, jejichž součástí jsou městské lesy a parky i bolevecká rybniční soustava.

