Lidé ve Ctětíně na Chrudimsku podpořili rozšíření skládky Nasavrky

Lidé ve Ctětíně na Chrudimsku v místním referendu podpořili plánované rozšíření skládky Nasavrky na katastrální území obce. Účast činila 57,2 procenta oprávněných voličů, většina vyslovila s položenou otázkou nesouhlas. Vyplynulo to z informací na webu obce. Lidé z obce i osad Vranov, Ctětínek, Strkov, Bratroňov a Kvítek se mohli v pátek vyjádřit k záměru, který plánuje společnost AVE CZ odpadové hospodářství. Hlasování prosadila část obyvatel, která s projektem nesouhlasí.

Podle místostarostky Ivety Růžičkové (Nezávislí) rozšíření skládky je pro obec ekonomický výhodné a přispěje k dalšímu rozvoji obce. "S výsledkem referenda jsem spokojená. Byla jsem ale hodně v napětí, jak referendum dopadne," řekla dnes ČTK Růžičková.

Význam skládky Nasavrky je podle ní nadregionální a zastavení jejího rozšíření by přineslo komplikace řadě měst a obcí. "V rámci České republiky je řešením zřizování spaloven. Až budou spalovny, nebudeme muset v takovém rozsahu řešit ukládání odpadu," řekla ČTK Růžičková.

Obyvatelé odpovídali na otázku: Souhlasíte, aby obecní zastupitelstvo Ctětína v samostatné působnosti činilo veškeré kroky k tomu, aby zabránilo rozšíření skládky Nasavrky na katastrální území Ctětín (617954) ve všech stupních řízení, a to především prostřednictvím změn v návrhu územního plánu obce Ctětína?

Z 215 oprávněných voličů hlasovalo 123 lidí, z toho platných lístků bylo 122. Proti bylo 65 lidí (52,8 procenta), pro jich bylo 57 (46,3 procenta). Místní referendum je platné, pokud se ho zúčastní alespoň 35 procent oprávněných voličů. Výsledek je závazný, když konkrétní odpověď označí nadpoloviční většina hlasujících a současně alespoň 25 procent oprávněných voličů.

Kapacita skládky se má zvýšit z více než milionu na 1,8 milionu metrů krychlových. Životnost úložiště by se při vyšším hutnění ukládaného materiálu mohla prodloužit až o 21 let. Skládka dosud na katastr Ctětína nezasahovala, po rozšíření by tomu tak ale bylo. Rozšíření skládky a prodloužení její životnosti vyvolávalo v minulosti odpor některých obyvatel a občanských sdružení.

Skládka byla založena v 70. letech minulého století. Město Nasavrky ji provozovalo od roku 1993. V roce 2006 s firmou AVE CZ založilo společný podnik. V roce 2015 radnice svůj čtyřicetiprocentní podíl firmě prodala za 4,5 milionu korun. Nasavrky letos očekávají z poplatků za uložení odpadů kolem 12 milionů korun.

