Lidé ve Valašském Meziříčí mohou zaplatit za odpad a psy do konce roku

Obyvatelé Valašského Meziříčí na Vsetínsku budou moci vzhledem k trvání nouzového stavu uhradit poplatek za komunální odpad a psy až do konce roku. Ve středu to v tiskové zprávě sdělil mluvčí valašskomeziříčské radnice Jakub Mikuš.

Původní termín pro úhradu poplatku za komunální odpad byl stanoven na 30. června. "Nově bude možné poplatek uhradit až do 31. prosince 2020, a to bez jeho navýšení. Sazba poplatku 490 Kč za tento kalendářní rok a jednoho poplatníka se nemění," uvedl vedoucí oddělení místních poplatků Libor Petřek. Poplatek ze psů měli lidé původně uhradit do 30. dubna.

Poplatky lze uhradit v hotovosti i bezhotovostním převodem. "Prodloužení splatnosti však více zaznamenají ti, kteří jsou zvyklí platit zmíněné poplatky hotově na pokladnách městského úřadu," uvedl Petřek. Smyslem opatření je podle něj také to, aby lidé chodili na úřad vyřizovat jen nejnutnější záležitosti.

Podobná opatření zavedla také jiná města ve Zlínském kraji. Například v krajském Zlíně mohou lidé zaplatit poplatek za svoz odpadů a chov psů až do 15. června. Měli by co nejvíce využít bezhotovostní úhradu poplatků. Lidé žijící v městských bytech ve Zlíně budou moci zaplatit nájem později, pokud by měli s platbou problémy vzhledem k opatřením souvisejícím šířením nového typu koronaviru. Odložit budou moci dubnovou a květnovou platbu. Týká se to také nájmu v nebytových prostorách.

Slavičín na Zlínsku chce pomoci drobným živnostníkům. "Naši živnostníci jsou pro nás velmi důležití. Proto s okamžitou platností odkládáme splatnost poplatků spojených s nájmy o šedesát dní. Zároveň chystáme odpuštění nájmů za problémy způsobenými epidemií koronaviru a opatřeními vlády. Předpokládáme, že pro odpuštění nájmů za dobu trvání vládních omezení se podá jednoduchá žádost," uvedl starosta Tomáš Chmela (nez.).

