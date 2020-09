Lidovci chtějí v ústavě větší ochranu nejenom vody, ale také půdy

Břetislav Machaček 9.9.2020 13:29

Líbí se mi jejich náhlé prozření. Za ta desetiletí ve vládách, kde téměř

vždy zastávali ministerské funkce v zemědělství, takového nic neprosadili.

Přitom se v té době zabírala ta nejlepší půda na všechny ty stavby. Tehdy

však měli plnou hlavu církevních restitucí a podobných záležitostí.

V opozici se dobře navrhuje něco, co nelze bez změny zákonů a i ústavy prosadit. To musí přece ale vědět a přesto na tom postavili program.

I kdyby se opět božím zázrakem uchopili moci, tak s tím jenom tak nehnou. Bylo by to všechno hezké, ale pochybuji o shodě v parlamentu a hlavně v senátu, ve kterém jsou strany, které takové zákony kdysi schválily.

Že by si nasypali popel na hlavu za to, že nebránili záboru

nejkvalitnější půdy na výstavbu skladovacích hal a montoven?

Tak tomu nevěřím a pokud se tak stane, tak dám jako ateista na

modlení.

Odpovědět