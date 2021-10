Londýn dvacetkrát zvětšil zónu nízkých emisí zpoplatněnou pro starší auta

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | citytransportinfo / Flickr Jedna pětina ze všech aut, která se nyní ve vytyčené oblasti používají, bude muset ze zóny pryč, anebo platit, píše list The Guardian.

Londýn rozšířil oblast zpoplatněnou pro řidiče starších aut, která více znečišťují. Za vjezd tam nyní zaplatí 12,50 libry (380 Kč), informují britská média. Londýnská zóna nízkých emisí (Ultra Low Emission Zone) už fungovala v centru Londýna, ale nyní je rozlohou téměř dvacetkrát větší. Novým opatřením se britská metropole snaží zlepšit kvalitu ovzduší.

Oblast vymezuje okružní silnice na severu (A406) a jižní okruh (A205), které do ní nespadají. Zahrnuje obytné oblasti, kde lidé každodenně používají osobní auta. Na severu do sebe zóna například včleňuje čtvrť Tottenham, na jihu Brixton. Jedna pětina ze všech aut, která se nyní ve vytyčené oblasti používají, bude muset ze zóny pryč, anebo platit, píše list The Guardian.

Poplatek se týká aut s benzinovým motorem, která nesplňují unijní emisní normu Euro 4 platnou od roku 2005. Placení se vyhnou majitelé aut s naftovým motorem, která splňují normu Euro 6. Ta platí od září 2015. Jinými slovy auto na benzin musí být mladší než 16 let, vůz na naftu nesmí být starší šesti let. Opatření se netýká vozidel s hybridním pohonem a sanitek.

Od 07:00 do 22:00 britského letního času (08:00 až 23:00 SELČ) budou auta v centru Londýna platit za dopravní zácpu 15 liber, i když toto opatření má výjimky.

Letos v březnu zpřísnil vjezd autobusů do české metropole pražský magistrát. Nově musejí všechna vozidla nad 3,5 tuny, tedy autobusy a nákladní auta, vjíždějící do centra splňovat alespoň emisní normu Euro 4, od července 2022 pak Euro 6.

