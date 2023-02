Lyžaři v čele se Shiffrinovou a Kildem napsali FIS dopis kvůli změnám klimatu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Americká sjezdová lyžařka Mikaela Shiffrin.

Elitní světoví sjezdaři v čele s Mikaelou Shiffrinovou a Aleksaderem Aamodtem Kildem vyzvali v dopise Mezinárodní lyžařskou federaci (FIS), aby aktivněji bojovala proti klimatickým změnám. Navrhují podle agentury AP například, aby posunula začátek sezony z konce října na listopad nebo upravila kalendář a necestovalo se opakovaně mezi Evropou a Severní Amerikou. Pod text se podepsalo zhruba 200 lyžařů z více odvětví.

Lyžaři doručili dopis vedení FIS během mistrovství světa ve Francii. "Je načase věnovat se opravdu důležitému tématu," řekl Kilde poté, co v neděli získal v Courchevelu stříbrnou medaili ve sjezdu. "Vidíme, že svět se mění. A vidíme i dopady na náš sport. Chci, aby budoucí generace zažily zimu a mohly dělat to, co já," doplnil třicetiletý medailista z olympijských her i mistrovství světa.

Dopis napsal rakouský sjezdař Julian Schütter, který je ambasadorem neziskové organizace Protect Out Winters. Kvůli teplému počasí a nedostatku sněhu se na začátku této sezony muselo zrušit několik závodů. Alpští lyžaři proto navrhují, aby FIS odložila začátek sezony až na konec listopadu a prodloužila ji do konce dubna.

"Tohle je náš nejdůležitější závod, pojďme ho společně vyhrát," napsali sportovci. "Roční období se posunula a v zájmu nás všech se musíme těmto novým okolnostem přizpůsobit," doplnili. Zástupci lyžařské federace se k iniciativě lyžařů zatím nevyjádřili.

Na změny klimatu upozorňují během MS Shiffrinová a ostatní američtí reprezentanti také speciálními kombinézami. Jejich design má připomínat tající kry v moři.

