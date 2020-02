Maledivy: Kvůli stavbě nových ostrovů klidně zničíme ty staré

Licence | Některá práva vyhrazena

Maledivy, stát nacházející se na shluku ostrovů a atolů v Indickém oceánu, bývá v souvislosti s dopady klimatických změn často zmiňován, jako „první oběť“. Minimální nadmořská výška totiž činí tento stát do krajnosti náchylným vůči stoupající hladině moře. To ale neznamená, že by tu k přírodě chovali nějaké zvláštní ohledy.