Mariánské Radčice se společně s doly připravují na těžbu za humny

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | SchiDD / Wikimedia Commons Mariánské Radčice s prolomením limitů souhlasily už před rozhodnutím vlády.

Před pěti lety vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) rozhodla o prolomení limitů těžby uhlí v dole Bílina. Těžba se tak přiblíží k obci Mariánské Radčice na Mostecku, která připravuje ochranná opatření proti hluku a prachu. Stroje se naopak vzdalují Duchcovu, v jehož okolí se dokončují rekultivace.

Loni v červenci ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko EIA k prodloužení těžby uhlí na dole Bílina do roku 2035 (původně byla těžba v dole povolena do roku 2030).

Mariánské Radčice s prolomením limitů souhlasily už před rozhodnutím vlády. Těžba se přiblíží na 500 metrů k obytným domům, takže obec stane na hraně lomu. "Náš pohled na věc se nemění, počítáme s těžbou. Zřídili jsme komisi, která má na starosti ochranná opatření. Je volená místními občany, zasedá v ní i pán, jehož dům bude nejblíže těžbě, a další lidé, kteří budou nejvíce těžbou obtěžováni," řekl ČTK starosta Jaroslav Sikora (nestraník).

V obci se hlídá prašnost, hluk. "Zatím se vysazují stromy, vznikají lesní pásy. Kontrolujeme ve spolupráci se Severočeskými doly, kolik sazenic odumřelo a podobně," uvedl starosta. "Práce na opatřeních jsou tak v plném proudu," řekl. Nárok na peníze z vytěženého nerostu bude obec mít, až se bude na jejím katastru těžit uhlí. Zatím se těží pouze skrývka.

Příspěvek do rozpočtu z těžby je podle starosty Duchcova Zbyňka Šimbery (ČSSD) významný. "Peníze to byly tenkrát zajímavé, pomáhaly Duchcovu. Byla to kompenzace za to, že se těžilo takřka za barákem. Teď už se nám těžba vzdálila. Dokončují se rekultivace, prašnost a hlučnost se výrazně snížila," řekl ČTK Šimbera.

Za Duchcovem je ještě místo, kde se montují velkostroje, ale už se v okolí netěží. "Prašnost a hlučnost je to, s čím se musí počítat při každé těžbě. Přestože se už teď těží dál od města, pociťujeme negativní jevy v době sucha i teď," uvedl starosta.

V těžebním průmyslu v minulosti pracovalo mnoho lidí z regionu. V současnosti se samosprávy snaží cílit na turisty. Duchcov láká třeba na zámek, kde poslední dny strávil slavný spisovatel a svůdník Giacomo Casanova, Mariánské Radčice objevili cyklisté nedávno po otevření jezera Most.

