Mendelova univerzita spustila certifikaci chovatelů ryb s cílem zvýšit spotřebu

Mendelova univerzita v Brně letos spustila certifikaci chovatelů ryb s názvem Udržitelný chov ryb. Společně s obchodním řetězcem Albert se tak rozhodla pracovat na tom, aby Češi více kupovali a jedli české sladkovodní ryby. Dlouhodobě Češi sní v průměru pouze 1,3 kilogramu sladkovodních ryb ročně na osobu, celkově čtyři až pět kilogramů. Certifikace by měla pomoct prodeji, ale i tomu, aby čeští chovatelé nemuseli zhruba polovinu produkce vyvážet do zahraničí, ale dokázali ji umístit na lokálním trhu. Na tiskové konferenci to řekli rektor Jan Mareš, který zároveň působí v Oddělení rybářství a hydrobiologie Agronomické fakulty, a mluvčí Albertu Jiří Mareček.

"Chceme sladkovodní ryby přiblížit zákazníkům a garantovat jim kvalitu, rybí maso je prospěšné pro lidský organismus. Zákazník dostane informace, jak jsou ryby chované, za jakých podmínek a že jsou organickou součástí krajiny a jejich chov je udržitelný," řekl Mareš.

Chovatelé, kteří budou chtít certifikaci získat, musí splnit desatero, jež garantuje právě udržitelnost a také požadavky na bio chov. Podmínky chovu jsou totiž po staletí de facto neměnné a rybáři zdůrazňují, že hospodaří v souladu s přírodou. Zatím mají certifikaci Rybářství Třeboň a Rybářství Chlumec nad Cidlinou, další o ni mohou žádat. Cena za provedení certifikace je v tisících korun podle velikosti rybářského podniku a pronájem známky je zpoplatněný symbolicky.

Zákazník najde v Albertu poprvé ryby s certifikací před Vánoci a půjde převážně o chlazené porcované kapry, ale v prodeji budou i mražené ryby. Zatím budou pouze v tomto jednom řetězci.

Čeští rybáři hospodaří na rybnících o rozloze 41 000 hektarů a roční produkce je okolo 19 700 tun, mimo rybníky se vyprodukuje dalších 1200 tun. Dominantní rybou je kapr, který se na produkci podílí z 85 procent, v rybnících se ještě chovají tolstolobici a amuři, další ryby už jen okrajově. Vzhledem k nízké spotřebě sladkovodních ryb míří polovina produkce na export, tradičně do sousedních států. V Česku se přitom prodá 80 až 85 procent ryb na Vánoce. "Kdyby si lidé dali během roku ještě jednou porci kapra jako na Vánoce, nemuseli bychom vyvážet a všechno by se spotřebovalo u nás," dodal Mareš.

