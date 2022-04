Meteorologové z ČHMÚ začnou vydávat předpověď i na 45 dnů a sezonní na půl roku

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Elenamiv / Shutterstock U dlouhodobé a sezonní předpovědi neprezentují meteorologové absolutní hodnoty, ale pracují s odchylkami od dlouhodobých průměrů.

Meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu začnou v dubnu vydávat předpověď na 15 dnů dopředu, ale i na 45 dnů a také sezonní na půl roku, která má sloužit primárně zemědělcům. Jde o další službu, která jim má pomoct se kvalifikovaněji rozhodovat při plánování činností, řekl na setkání tvůrců projektu Intersucho se zemědělci meteorolog Petr Štěpánek.

Spolehlivost předpovědi počasí na nejbližších 24 hodin už je v Česku přes 95 procent. Ta však s větší vzdáleností do budoucnosti klesá. Meteorologové se řadu let snaží, aby byla spolehlivější. U dlouhodobé a sezonní předpovědi neprezentují absolutní hodnoty, ale pracují s odchylkami od dlouhodobých průměrů a zároveň přidávají další údaje, které jsou potřebné k interpretaci předpovědi. U ní je totiž potřeba počítat s velkou mírou nejistoty.

Meteorologové několik let dělali pokusy, aby se dobrali výsledku, který bude pro zemědělce použitelný. Během dubna už získají předpověď teplot, srážek a cirkulačních poměrů a také půdní vlhkosti.

"Aktuálně z předpovědi vyplývá, že po chladnější a vlhčí první dubnové dekádě by mělo být jaro srážkově víceméně průměrné a o něco teplejší. Naopak léto by od června mělo být vlhčí a teplotně by moc nemělo vybočovat," řekl Štěpánek. Což je předpověď, která není pro zemědělce příliš příznivá, protože na jaře jim spíše bude chybět voda a v létě by se mohli potýkat s jejím nadbytkem.

Meteorologové využívají pěti globálních předpovědních modelů, které shromažďují data z celé Evropy. "Vytaháme si z nich data pro střední Evropu. Je lepší pracovat s odchylkami, aby si uživatel mohl představit, že bude tepleji nebo vlhčeji, než je pro dané období obvyklé," uvedl Štěpánek.

Ve zjednodušené formě bude předpověď na 15 dnů a na půl roku dostupná na webu AgroRisk a Interuscho a spolupracovníci Intersucha z řad zemědělců a lesníků budou mít přístup i k podrobnější předpovědi.

