Mezi priority koalic v ekologii patří investice do moderních technologií

K prioritám chystané vlády koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a PirSTAN v ochraně životního prostředí by měly patřit investice do moderních technologií v odpadovém hospodářství a v energetice. Na větší neshody při jednání o ekologii zástupci koalic nenarazili. ČTK to sdělili Lukáš Vlček (STAN) a Tomáš Tesař (TOP 09), kteří jsou členy vyjednávacího týmu o životním prostředí, zemědělství a místním rozvoji. Tým čítá zástupce všech pěti stran.

"Chceme klást větší důraz na ochranu životního prostředí. I ve smyslu toho, že dojde-li k nějakým haváriím, tak musí být okamžitě řešeny," řekl Vlček. "Další velmi důležitá věc, která se prolíná například v oblasti energetiky, odpadového hospodářství nebo čištění odpadních vod, je že chceme hodně investovat do technologií. Tam vidíme opravdu velký deficit v české společnosti," dodal. Modernizace má podle něj pomoci dosáhnout cílů v ochraně životního prostředí, ke kterým se Česko zavázalo v rámci Evropské unie, a také ušetřit peníze.

"Když proti sobě dáváme programy, porovnáváme věci, v čem se neshodujeme, tak těch bodů je opravdu minimum," poznamenal dále Vlček. "Spíš to jsou věci na úrovni detailů," dodal. Velký posun v jednání týmu Vlček očekává koncem tohoto týdne.

"Jsme zhruba v polovině jednání," řekl ČTK Tesař. "Panuje shoda, bavíme se i o detailech jednotlivých problematik. A opravdu jsme nenarazili na nic, kde bychom nebyli schopni dohodnout se na rámci," doplnil.

Podle zadání lídrů obou koalic se tým má dohodnout zhruba do 14 dnů. "To vidím za naší pracovní skupinu jako velmi reálné," řekl Tesař.

Míní, že ani v další části vyjednavači nenarazí na zásadní problém. "Když se podíváte na programy, ať už koalice Spolu či koalice PirStan, tak je tady poměrně symetrie v tom, co považujeme za důležité," upozornil Tesař. Odkázal na obsah preambule programu Spolu. Koalice mimo jiné píše o rozvoji OZE, které chce kombinovat s využitím jádra, ochraně vody a půdy, omezení produkce odpadu a využití odpadu, který vznikne, jako zdroje energie či stavebního materiálu.

