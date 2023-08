Mezi zemědělci roste zájem o stimulanty z mořských řas, zlepšují kvalitu půdy

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Firma Olmix Group představila na budějovickém agrosalonu Země živitelka biostimulanty z mořských řas, které zlepšují kvalitu půdy a tím i zdraví rostlin. Snižují zároveň spotřebu chemických postřiků a hnojiv, uvedla firma. Jako jednu z novinek přivezla produkt, který v kapalné podobě v dávce deset litrů na hektar dokáže nahradit granulát, který se používá v dávce 150 až 200 kilogramů na hektar. Poptávka stále roste, řekl ČTK zástupce firmy František Václavík.

"Známý produkt Amofos se aplikuje v dávkách 100 až 200 kilogramů na hektar. My jsme schopni Amofos stoprocentně nahradit aplikací našich produktů, půdních biostimulantů. Je to testováno ve výzkumných projektech i v zemědělských podnicích, kde dosahují zvýšení výnosu o deset až 20 procent. Máme zhruba 80 procent opakovaných nákupů. To znamená, že podniky to kupují dlouhodobě, opakovaně každý rok," řekl Václavík.

Co se týká takzvaných PK živin, dovede firma stoprocentně nahradit průmyslová hnojiva. Při stejném dopadu na půdní vlastnosti pak může zemědělec díky firemním produktům snížit dávky mletých vápenců na 20 procent, jak řekl Václavík. Řasy kladně ovlivňují obnovu mikrobiologických procesů v půdě. "Nově máme produkt, který v kapalné podobě v dávce deset litrů na hektar je schopen nahradit granulát, který se používá v dávce 150 až 200 kilogramů na hektar. Dá se aplikovat v meziporostním období, před setím, po sklizni, celoročně," řekl Václavík.

Firma si měří dopady na hospodaření u svých referenčních zemědělských podniků. Snaží se také vyčíslit, kolik přinese farmě v hrubém zisku jedna koruna vložená do této technologie. "Na poli jsou to většinou dvě koruny, v živočišné výrobě tři i čtyři koruny," řekl Václavík.

Olmix Group vyrábí ve Francii i v Holandsku. Nabízí také přírodní doplňky pro zlepšení zdravotního stavu zvířat, čímž klesá spotřeba léčiv a zvyšuje se kvalita masa, uvádí firma. Skupina má zastoupení ve více než 100 zemích včetně Asie, Afriky či Jižní Ameriky. V Africe je hlavní program produkce píce pro holštýnské krávy v Keni nebo Nigérii, řekl Václavík. V Evropě skupina od roku 2012 stále roste. V ČR, na Slovensku a Maďarsku měla loni obrat přes pět milionů eur (asi 120 milionů Kč), uvedl Václavík.

reklama