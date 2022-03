Mezinárodní federace chovatelů koček zakázala kočkám z Ruska účastnit se výstav

Foto | James Sutton / James Sutton / Unsplash

Sankce vůči Rusku za jeho invazi na Ukrajině zavedla tento týden i mezinárodní federace chovatelů koček FIFe, informoval deník The Washington Post . Organizace v prohlášení oznámila , že zatím do konce května zakazuje kočkám ruských chovatelů účast na výstavách pořádaných touto organizací. Na sociálních sítích vzbudil tento zákaz protichůdné reakce, někteří ho označili za absurdní, jiní míní, že jakýkoli akt solidarity s Ukrajinou, ať je sebemenší, by měl být oceněn.

Federace sdružující národní organizace chovatelů koček ze čtyř desítek zemí, včetně Česka, uvedla, že je šokována ruskou agresí vůči Ukrajině. Proto se i ona v úterý rozhodla přistoupit k sankcím, které velká část světa přijímá vůči Rusku.

"Žádná kočka, která patří chovatelům žijícím v Rusku, se nesmí účastnit výstav pořádaných mimo Rusko naší organizací," uvedla FIFe, která každoročně pořádá na 700 výstav, jichž se účastní více než 200 000 koček z různých koutů světa. Rovněž se zakazuje kočku vychovanou v Rusku a dovezenou do jiné země registrovat v rodokmenových knihách FIFe.

Vedení federace kočičích chovatelů také rozhodlo věnovat část rozpočtu této organizace, jež má sídlo v Paříži, na podporu chovatelů koček na Ukrajině.

