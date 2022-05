Michel věří, že se EU ještě před summitem dohodne o sankcích na ruskou ropu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Předseda Evropské rady Charles Michel vyjádřil přesvědčení, že se zemím EU podaří dosáhnout dohody o ropných sankcích vůči Rusku ještě před mimořádným summitem plánovaným na pondělí a úterý. Přijetí sankcí v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu zatím blokuje Maďarsko. Podle některých diplomatů přitom vzhledem k maďarskému postoji není příliš pravděpodobné, že by se během tohoto týdne povedlo najít shodu.

"Jsem stále přesvědčen, že jsme schopni tuto otázku vyřešit před dalším zasedáním Evropské rady, které je plánováno na pondělí a úterý v Bruselu," prohlásil Michel při své dnešní návštěvě Stockholmu.

Evropská komise v rámci šestého balíku sankcí za pokračující ruskou válku na Ukrajině navrhla do konce roku zcela ukončit dovoz ropy z Ruska. To ale s odvoláním na ekonomické dopady takového embarga Maďarsko odmítá.

Premiér Viktor Orbán ve čtvrtek podle agentury Reuters uvedl, že otázku ropy by neměl řešit unijní summit začínající příští pondělí, neboť do té doby patrně nebudou vyslyšeny všechny maďarské požadavky týkající se zejména investic do ropné infrastruktury. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová týž den při návštěvě Světového ekonomického fóra v Davosu médiím řekla, že nechce vzbuzovat "falešná očekávání", a vyloučila, že by mohli dohody dosáhnout lídři přímo na summitu.

V předběžném návrhu závěrů vrcholné schůzky se zmínka o sankcích či embargu na dovoz ropy neobjevuje, hovoří se v něm pouze o co nejrychlejším ukončení závislosti na všech ruských energiích.

Komise minulý týden navrhla způsob, jak mohou členské země pomocí unijních fondů urychlit odchod od ruské ropy či plynu. Maďarsko doufalo, že Brusel v tomto návrhu vyjde vstříc jeho požadavkům, podle Orbána byl však málo konkrétní. Budapešť vyčíslila potřebu investic do ropné infrastruktury na 15 až 18 miliard eur (zhruba 370 až 440 miliard Kč), komise ve zmíněném balíčku nabídla v přímých dotacích pouze zlomek této částky. Ta je navíc vázána na fond obnovy, k němuž Maďarsko kvůli nevyřešeným problémům s možnou korupcí stále nemá přístup.

Vyjednávání sice stále pokračují, někteří diplomaté jsou však skeptičtí k možnost rychle dosáhnout dohody. Část z nich hovoří o variantě, při které by se ropné embargo oddělilo od zbytku sankčního balíčku. S tím však s odkazem na zásadní význam dovozu ropy nesouhlasí komise i některé státy včetně Česka.

