Mikroplasty mohou zvýšit riziko mrtvice nebo infarktu. Prevencí je snížení produkce plastů

Vědci varovali před následky výskytu mikroplastů v lidských cévách. Částice zvyšují riziko mrtvice, infarktu i předčasné smrti, informoval server The Guardian s odkazem na studii . Jedinou nyní dostupnou obranou je podle lékařského týmu snížení produkce plastů. Přínos by se na lidském zdraví projevil až za několik let, uvedli.

Výzkumníci odstranili tukové povlaky z cév pacientů se srdečními problémy a zjistili, že více než polovina z nich je měla kontaminované drobnými částicemi polyethylenu a polyvinylchloridu. Tyto osoby měly oproti ostatním skoro pětinásobné riziko toho, že je postihne mrtvice, infarkt nebo úmrtí z jakékoliv příčiny do 34 měsíců.

Zjištění neprokazují, že plastové částice jsou skutečně příčinou zmíněných zdravotních problémů. Lidé, kteří jsou vystavení znečištění, mohou být ohroženější i z jiných důvodů. Výzkumy na zvířecích a lidských buňkách ale naznačují, že by mikroplasty opravdu mohly být původem komplikací.

"Pokud se naše výsledky potvrdí, bude to mít zásadní dopad. Jsme proti znečištění plasty bezbranní," uvedl hlavní autor studie Raffaele Marfella z Univerzity Luigiho Vanvitelliho v italské Kampánii, který na ní spolupracoval s týmem lékařů.

"Jediná obrana, kterou nyní máme dostupnou, je prevence v podobě snížení produkce plastů".

I kdyby se společnosti podařilo snížit znečištění plasty, jakýkoli zdravotní přínos by se projevil až za několik let, uvedl Marfella. Výsledky mohou objasňovat, proč 20 až 30 procent pacientů léčených s vysokým krevním tlakem či cukrovkou má i tak infarkt nebo mrtvici. K potvrzení studie jsou ale zapotřebí další výzkumy.

"Lidé si musí uvědomit rizika našeho životního stylu," řekl Marfella. "Doufám, že toto alarmující zjištění pomůže, aby se občané, a především úřady, konečně zajímali o důležitost zdraví naší planety," uvedl.

