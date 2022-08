Ministerstvo zemědělství by podle senátní komise mělo omezit lov laní

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | francesco de marco / Shutterstock.com Ministerstvo před třemi lety, kdy v jeho čele stál Miroslav Toman (ČSSD), umožnilo podle Chaloupka odstřel laní a daněl do dvou let věku celoročně. Důvodem byla snaha o regulaci přemnožené zvěře. Senátor to však označil za "neetické, barbarské a nelidské".

Ministerstvo zemědělství by podle senátní komise pro rozvoj venkova mělo omezit dobu lovu spárkaté zvěře, hlavně mláďat a samic daňků a jelenů. Komise o to požádala ministra zemědělství Zdeňka Nekulu (KDU-ČSL), oznámil její předseda Jiří Vosecký (SLK). Podnět ke změně vyhlášky dal Václav Chaloupek z klubu Starostů.

Ministerstvo před třemi lety, kdy v jeho čele stál Miroslav Toman (ČSSD), umožnilo podle Chaloupka odstřel laní a daněl do dvou let věku celoročně. Důvodem byla snaha o regulaci přemnožené zvěře. Senátor to však označil za "neetické, barbarské a nelidské". Komise na jeho popud doporučila omezit dobu lovu u kolouchů a daňčat od 1. září do 31. května a u laní a daněl od 1. září do 15. února. Vyjádření ministerstva zemědělství ČTK shání.

Omezení je podle Chaloupka kompromisem a bude respektovat to, že "samičí zvěř a mláďata potřebují svou ochranu". Senátor uvedl, že nezpochybňuje fakt, že stavy spárkaté zvěře jsou příliš vysoké, což má negativní vliv na obnovu lesů po kůrovcové kalamitě. Vyhláška z roku 2019 umožňuje lovit laně, daněly, srny a mufloní samice i nejvyšším stavu březosti i v době kladení mláďat.

Chaloupek se podle svých slov o nápravu pokoušel jak u bývalého ministra, tak i u jeho nástupce. Vosecký uvedl, že je třeba motivovat myslivce k tomu, aby se jejich terčem stala samčí zvěř. "Jsme jediný stát v Evropě, který povolil střílet březí laně, srnčata a daněly," dodal Vosecký.

