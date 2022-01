Ministerstvo zemědělství poslalo Bruselu návrh nových pravidel vyplácení dotací

Karel Zvářal 28.1.2022 14:44 Reaguje na smějící se bestie

Odborník by jistě doplnil, že řepa je půdu zlepšující plodina. A to tak, že velmi. Žížaly se pomějí, i půdní bakterie budou mít energetickou bombu.



Tak daleko jsme to dopracovali, že levnější je řepu zaorat, než ji řádně sklidit a bídně zpeněžit. No ale co už, když máme dotovaný dovezený cukr. Kohouti jsou malí páni, ...

