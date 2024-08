Ministři snižují klimatické cíle, což škodí nejen ekonomice, uvádí ekologické organizace

Richard Vacek 22.8.2024 20:37

Co když se ekologické organizace mýlí, popřípadě co když úmyslně šíří dezinformaci? Nebylo by to zdaleka poprvé. Stačí si připomenout jak varovaly před jadernou energií. Kolik uhlí navíc bychom dnes pálili, kdybychom dali na jejich varování.

