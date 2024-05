Mládě orangutana v pražské zoo je sameček, jméno navrhne veřejnost

Foto | Miroslav Bobek / Zoo Praha Sameček narozený 2. května v Zoo Praha je vnukem slavného Kamy, který byl prvním orangutanem narozeným nejen v Praze, ale v celé historii českých zoologických zahrad.

Mládě orangutana sumaterského, které se v pražské zoologické zahradě narodilo na začátku května, je sameček. Potvrdily to genetické testy, oznámila zoo . Lidé pro malého orangutana mohou nyní navrhovat jméno. Zahrada ho zveřejní v den měsíčních narozenin mláděte, tedy v neděli 2. června."Je to sameček! Krevní testy provedené mimo jiné z pupečníku potvrdily to, o čem naši chovatelé už několik dní spekulovali," uvedl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.

Sameček je prvním mládětem jedenáctileté samice Diri, která přišla na svět rovněž v Troji. Otcem je dvaadvacetiletý samec Pagy. Jejich dvoutýdenní potomek začíná podle chovatelů v těchto dnech reagovat na podněty ve svém okolí. Lidé ho mohou vidět ve vnitřní expozici Indonéské džungle, zpravidla na břiše matky.

"Malému lidoopovi nyní pomůže vybrat jméno veřejnost. Návrhy mohou lidé psát ode dneška do konce května pod speciální příspěvek na facebookovém či instagramovém profilu portálu Blesk.cz nebo na email tip@blesk.cz," uvedla zoo. Vhodné jméno pak vybere tým chovatelů, přičemž navrhovatele či navrhovatelku zahrada pozve na slavnostní křtiny první červnovou neděli.

Orangutany chová pražská zoo takřka nepřetržitě od roku 1961. Do začátku května byl posledním zde narozeným mládětem sameček Pustakawan, zvaný Kawi, kterému budou letos v listopadu čtyři roky. Jeho matkou je samice Mawar, otcem rovněž Pagy.

Kriticky ohrožení orangutani jsou největší vysloveně stromoví savci, kteří na zem slézají jen zcela výjimečně a velice neradi. V korunách stromů tráví většinu života. Typická je pro ně dlouhá splývavá rezavá srst.

