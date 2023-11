Množství skleníkových plynů v atmosféře je rekordní, uvedla WMO

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Frank Kiesel / Flickr Zpráva WMO uvádí, že naposledy bylo v zemské atmosféře tolik CO2 jako nyní zhruba před třemi až pěti miliony let. Tehdy byly globální teploty o dva až tři stupně vyšší a hladina oceánů byla o deset až 20 metrů nad tou současnou.

Koncentrace skleníkových plynů v zemské atmosféře se loni dostala na rekordní úroveň, množství oxidu uhličitého (CO2) je nyní o 50 procent vyšší než v předprůmyslovém období. Ve své nově zveřejněné zprávě to uvedla Světová meteorologická organizace (WMO). Podle jejích měření rostly i koncentrace metanu a oxidů dusíku, což může mít pro globální klima ničivé důsledky.

"Navzdory varováním, která odborná komunita vysílá desítky let, navzdory tisícům stran zpráv a desítkám klimatických konferencí stále míříme špatným směrem," uvedl šéf WMO Petteri Taalas. "Při současné úrovni koncentrace skleníkových plynů jsme na cestě k tomu, že se teploty do konce století zvýší výrazně nad limit stanovený pařížskou dohodou. To přinese další extrémní projevy počasí včetně intenzivních veder a srážek, tání ledu, zvýšení hladin oceánů a jejich kyselosti," doplnil.

Zpráva WMO uvádí, že naposledy bylo v zemské atmosféře tolik CO2 jako nyní zhruba před třemi až pěti miliony let. Tehdy byly globální teploty o dva až tři stupně vyšší a hladina oceánů byla o deset až 20 metrů nad tou současnou.

Podle měření se loni koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře zvyšovala o něco pomaleji než v předchozích letech, odborníci to ale připisují i důsledkům přirozených změn v koloběhu uhlíku. Koncentrace oxidů dusíku loni rostla nejrychlejším tempem v historii měření.

Podle Taalase nemá lidstvo "kouzelnou hůlku", s jejíž pomocí by dokázalo množství skleníkových plynů v atmosféře rychle snížit, a musí proto pokračovat v opatřeních jako je snižování spotřeby fosilních paliv a emisí.

