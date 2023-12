Mokřad na kraji Lysé nad Labem vybuduje kraj kvůli stavbě obchvatu na novém místě

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Lysá nad Labem na Nymbursku a Středočeský kraj se dohodly na společném postupu při stavbě obchvatu města. Mokřad, přes jehož území má obchvat vést, zanikne, kraj ale nechá vybudovat nový biotop v blízkosti původního. Hejtmanství rovněž připraví stavbu podchodu nebo lávky přes Poděbradovu ulici. Obchvat, který má odlehčit automobilové dopravě v centru města, by se mohl začít stavět v roce 2025 nebo 2026, řekl starosta Lysé nad Labem Karel Marek (Lysá nás spojuje).

"Obchvat bude získávat stavební povolení na celek, bude se to realizovat naráz, ale zároveň se ta dvě kritická místa budou řešit jako samostatné stavební objekty," řekl Marek. Stavba obchvatu by podle něj mohla získat stavební povolení v příštím roce, s dalšími projekty se pak zřejmě spojí do jednoho výběrového řízení.

Obchvat má vést jádrem mokřadu, krajská správa a údržba silnic se proto zavázala vybudovat nový biotop, do kterého se přesunou chráněné druhy, uvedl Marek. "Domluvili jsme se, že společně vybereme projektanta a připravíme projekt, jako město do toho dáváme ještě další dvě opatření, která budeme financovat. Jednak chceme zlepšit protipovodňová opatření města a zároveň zpřístupnit zónu pro lidi," řekl Marek. Počítá se tak například s vybudováním lávek a pozorovatelen. Kraj a město nyní připravují smlouvu o spolupráci.

Krajští radní v polovině listopadu schválili projektový záměr na cyklolávku nebo podjezd budoucího obchvatu přes Poděbradovu ulici. Předpokládané náklady jsou 19,5 milionu korun. Náklady na přesun mokřadu zatím známy nejsou. "Krajská správa a údržba vysoutěží zhotovitele a mokřad z místa, kde má stát obchvat, částečně přesuneme. Samozřejmě po dohodě s městem a podle smlouvy o spolupráci o této věci," řekl ČTK krajský radní pro silniční dopravu Karel Bendl.

Území známé jako mokřad Žabák s výměrou 88 000 metrů čtverečních je na východním okraji města. Vedle vodohospodářského významu má i biologickou hodnotu, sídlí v něm řada vzácných druhů živočichů a rostlin.

S přípravou stavby obchvatu začaly město a kraj v roce 2002. Ke konci listopadu zbývá vykoupit podle Marka pozemky od posledního majitele.

