Moravský kras bude letos poprvé bez mláďat sokola stěhovavého

V Moravském krasu se letos poprvé nepodařilo vyvést mláďata žádnému páru sokola stěhovavého. Strážci přírody chráněné krajinné oblasti tam monitorují tři hnízda. Jedno na Býčí skále, kde vajíčka vychladla, a dvě na severu krasu, tam jsou hnízda prázdná. Sokoli by se mohli pokusit o druhou snůšku, šance jsou ale velmi malé, řekl ČTK strážce Radovan Mezera.

Za prázdná hnízda na severu krasu pravděpodobně může útok výra velkého, kuny či jiného predátora. "Útok a usmrcení mláďat výrem velkým se nám potvrdil v jednom hnízdě. Protože známe místo, kde výr hnízdí, kolega ho navštívil a objevil zbytky sokolích mláďat. K predaci muselo dojít pravděpodobně někdy v noci nebo k ránu 17. května," uvedl Mezera. Stejný výří pár podle něj vyplenil stejné sokolí hnízdo v roce 2019.

Mláďata nebudou ani na Býčí skále, kde kvůli hnízdění vzácného ptáka platil pro turisty zákaz vstupu před skálu. Strážci začátkem května omezení odstranili, důvodem bylo právě to, že pod hnízdem našli dvě mrtvá mláďata sokola stěhovavého. "Nevíme, co přesně se stalo, ale samičku něco vyplašilo a do hnízda se už nevrátila. V hnízdě zůstala dvě vajíčka, která vychladla," dodal Mezera. Podle něj se mohl do hnízda pokusit dostat nějaký predátor nebo sokola vyrušil člověk.

Vzácní dravci se v Moravském krasu poprvé uhnízdili v roce 2016, a to zhruba po půl století. Na Býčí skále sokoli zahnízdili poprvé v roce 2017, od té doby obvykle vyvedli jedno mládě. Sokolům se dařilo i v dalších hnízdech, kde mívali kolem čtyř mláďat.

