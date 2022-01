Možnosti propojení vodárenských soustav Vysočiny a jižní Moravy ukáže studie

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Tomáš Merta / Wikimedia Commons Oba kraje už jsou vodárenskými soustavami propojené. Z přehrady Vír na Žďársku teče voda do brněnské aglomerace a jihomoravská Vranovská přehrada zásobuje i obyvatele Třebíčska na Vysočině.

Vysočina a Jihomoravský kraj chtějí společně nechat prověřit možnosti propojování vodárenských soustav na území obou krajů. Na loňské memorandum o spolupráci se krajské samosprávy chystají navázat zadáním studie proveditelnosti. Studie by měla včetně daně stát osm milionů korun, náklady by měly kraje platit rovným dílem. Návrh smlouvy o společném postupu při zadávání této veřejné zakázky už projednala krajská rada Vysočiny, krajskému zastupitelstvu doporučila smlouvu uzavřít, řekl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek (ODS a STO).

"Máme zájem, abychom záležitosti ochrany vodárenských soustav, primárně proti suchu, řešili společně," uvedl Schrek. Ministerstvo zemědělství podle něj avizuje, že na propojování vodárenských soustav bude uvolňovat hodně peněz, měly by to být miliardy korun. "V následujících šesti až 20 letech by mělo docházet k realizaci jednotlivých projektů," uvedl Schrek. Dodal, že oba kraje se na to snaží co nejlépe připravit.

Studie proveditelnosti má být hotová v první polovině příštího roku. Podle hejtmana by měla ukázat, jak by mohly vypadat projekty na budování přivaděčů vody a na modernizaci této infrastruktury, včetně úpraven vody. Zabývat by se například měla i možností, aby v případě potřeby mohla téct voda potrubím i druhým směrem. Dokument by měl sloužit obcím, jejich svazkům a dalším vlastníkům vodárenských sítí, případně také investorům.

Spolupráci zaměřenou na lepší zásobování obyvatel pitnou vodou zahájily tyto kraje loni v září, memorandum podepsali hejtmani v úpravně vody Švařec na Žďársku. Oba kraje už jsou vodárenskými soustavami propojené. Z přehrady Vír na Žďársku teče voda do brněnské aglomerace a jihomoravská Vranovská přehrada zásobuje i obyvatele Třebíčska na Vysočině.

Předseda zastupitelského výboru pro rozvoj strategických projektů Vysočiny Martin Hyský (ČSSD) připomněl problémy, které v zásobování pitnou vodou způsobilo sucho v roce 2018. Pro krajskou Jihlavu se nouzově čerpala voda do úpravny i z řeky. Hodně vody ubylo i ve Vranovské přehradě.

