Muž podezřelý ze založení loňského požáru v Českém Švýcarsku zůstává ve vazbě

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Národní park České Švýcarsko Požár v Národním parku České Švýcarsko v červenci 2022.

Bývalý dobrovolný strážce národního parku České Švýcarsko, který je podezřelý ze založení nejrozsáhlejšího lesního požáru v ČR, zůstává ve vazbě. Soud mu ji prodloužil kvůli obavám, že by mohl uprchnout nebo způsobit další požár, kterých má na svědomí zřejmě víc. Dnes na to upozornil server Seznam Zprávy. Policie 36letého muže obvinila z obecného ohrožení a poškození cizí věci. V případě prokázání viny před soudem mu hrozí trest odnětí svobody až na 15 let. Mluvčí krajské policie Kamil Marek dnes ČTK řekl, že ve vyšetřování zatím nenastal žádný posun.

O umístění obviněného do vazby rozhodl děčínský soud letos v květnu. "Vazba byla prodloužena s tím, že jsou i nadále shledávány důvody vazby," uvedl pro Seznam Zprávy místopředseda soudu Lubomír Hrbek. Policisté čekají na znalecký posudek zdravotního stavu podezřelého. "V tuto chvíli nemáme žádné nové informace ke zveřejnění," sdělil Marek. Podle něj bude veřejnost s novými skutečnostmi seznámena, až se nějaké objeví.

K založení požáru se bývalý strážce nepřiznal podle Seznam Zpráv hned. Policie jej nejdříve vyšetřovala kvůli letošnímu dubnovému požáru rozhledny na vrcholu Vlčí hory na Děčínsku. Když si podezřelého kvůli tomu pozvala k podání vysvětlení, přiznal se a poté vypověděl i to, jak vznikl požár v národním parku. Uvedl, že na místo epicentra požáru v Malinovém dole vzdáleném zhruba půl hodiny pěšky od Hřenska nanosil velké množství klestí a dřeva a dodal otevřený oheň, uvedl server.

Požár vypukl loni v noci na 24. července. Zasáhl plochu o velikosti přes 1000 hektarů. Likvidace požáru byla velmi náročná. Vystřídalo se u ní 6000 hasičů. Celkovou škodu způsobenou požáry policie odhaduje předběžně na 270 milionů korun.

