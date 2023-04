Může vláda ušetřit desítky miliard na zemědělských dotacích? Nejspíše ne

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Albrecht Fietz / Pixabay Sklizeň brambor.

Ministr financí Zbyněk Stanjura minulý týden uvedl , že uvažuje o snížení dotací zemědělcům o několik desítek miliard korun. Je za tím myšlenka, že zemědělství vykazuje dobré hospodářské výsledky, a proto možná nepotřebuje tak velkou podporu. Vláda zároveň hledá příležitosti, kde by mohla snížit výdaje ze státního rozpočtu. Je snížení dotací o desítky miliard dosažitelné? Nejspíše ne.

„Výdaje do agrárního systému ČR se pohybují kolem 70 miliard korun,“ říká Vojtěch Kotecký z Centra pro otázky životního prostředí. Vychází přitom z dat ze Zprávy o stavu zemědělství za rok 2020 (tzv. Zelená zpráva), což je poslední zveřejněná zpráva resortu.

Zhruba polovina z těchto 70 miliard jsou ale peníze z EU. Česká republika přispívá do zemědělství průměrnou částkou cca 35 miliard. V komentáři k rozpočtu na rok 2023 uvádí ministerstvo zemědělství předpokládanou podporu agrárnímu sektoru ve výši 39 441 575 851 Kč.

Jenže ani to není částka, kterou by mohl ministr financí snadno ovlivnit. Asi 9 miliard jde totiž na kofinancování evropských dotací. To znamená, že pokud mají zemědělci mít možnost evropské dotace čerpat, těchto 9 miliard škrtnout nejde.

Další výdaje ČR do zemědělství jsou na veterinární správu, zemědělské střední a vysoké školy.

„Ministr financí má skutečnou kontrolu nad zhruba 12 miliardami korun,“ říká Vojtěch Kotecký. „Ale to neznamená, že by bylo rozumné každou z nich škrtat,“ dodává.

Tyto peníze jsou přidělovány například na zlepšení životních podmínek hospodářských zvířat, zelenou naftu nebo na nákazový fond, který má pomáhat chovatelům hospodářských zvířat předcházet šíření ptačí chřipky a afrického moru prasat.

Ušetřit v rezortu zemědělství desítky miliard tedy zřejmě nebude v dohledné době tak jednoduché.

Pokud je ale cílem České republiky neposílat podporu ho etablovaného zemědělského hospodaření, které si na sebe vydělá samo, může se Česká republika zapojit do vyjednávání o změně evropského systému zemědělských dotací. Ten je totiž v nastavení českého zemědělství rozhodující.

Tímto směrem se chce vydat například Německo, poukazuje Kotecký. Vládní koalice si dala do koaliční smlouvy, že se chce posunout od tzv. přímých plateb, které dotují zemědělské hospodaření obecně, k platbám za konkrétní veřejné služby.

Stávající systém dotací bude platit do roku 2027. O tom, jak bude vypadat další Společná zemědělská politika, se zřejmě v evropské unii začne neoficiálně jednat již brzy.

