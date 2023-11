MZe bude mít studii možného využití bioplynových stanic k produkci biometanu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | v.schlichting / Shutterstock Ilustrační foto

Ministerstvo zemědělství si nechá zpracovat studii zaměřenou na možné využití bioplynových stanic v ČR k produkci biometanu, který může v budoucnu v Česku nahradit až pětinu dodávek fosilního zemního plynu z dovozu. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) to řekl minulý týden ČTK a Českému rozhlasu během návštěvy v Haňovicích na Olomoucku.

"Chci znát jasná data, kolik bioplynových stanic reálně je možné transformovat nebo respektive přidat k nim synergicky novou stanici (na produkci biometanu)," uvedl.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) podle Výborného před několika týdny dokončilo u Evropské komise důležitou notifikaci podpory výroby biometanu, který vzniká po vyčištění bioplynu. "A to je výborná zpráva i pro provozovatele bioplynových stanic. Má to samozřejmě ještě nějaké věci, které musíme dořešit, ale reálně lze na bioplynovou stanici technologicky velmi jednoduše připojit biometanovou jednotku a pokud máte k dispozici připojení na síť zemního plynu, tak lze velmi šikovně využít to, co dnes z bioplynových stanic pouštíme pánubohu do oken," uvedl Výborný.

Biometan z bioplynových stanic by podle něj mohl pomoci diverzifikovat zdroje zemního plynu pro tuzemskou spotřebu. "Víme, že kdybychom se dostali do ideálního stavu, tak budeme schopni až 20 procent spotřeby zemního plynu v ČR pokrýt tímto zdrojem z biometanových stanic," podotkl Výborný. Ministerstvo zemědělství jedná s MPO o tom, kdo bude platit náklady na připojení biometanové stanice k plynovodu. "Samozřejmě biometanovou stanici samotnou si bude muset pořídit její provozovatel. Nicméně je otázka, jak nastavit strategii napojení na plynovou soustavu," dodal Výborný.

Podle loňských dat Svazu moderní energetiky se v Česku vyrobí kolem 1,2 milionu metrů krychlových biometanu ročně. Podle poslední aktualizace evropské směrnice o obnovitelných zdrojích by Česko mělo do konce desetiletí vyrábět kolem 700 milionů metrů krychlových biometanu ročně. Dosažení takových cílů podle svazu vyžaduje výrazné investice do nových biometanových stanic.

Podle svazu je v ČR nyní zhruba 570 bioplynových stanic, z toho 400 v zemědělství. Dále je v ČR přes 100 komunálních a průmyslových čistíren odpadních vod s produkcí kalového plynu a asi 70 výroben s produkcí skládkového plynu. Bioplyn se primárně používá na výrobu elektřiny, v některých případech také na výrobu tepla. Stanic, ve kterých se bioplyn čistí na biometan s možností zapojení do plynárenské sítě je zatím jen několik. Pilotní projekt byla stanice v EFG Rapotín BPS na Šumpersku, která začala do sítě dodávat v roce 2019. Plyn vyrábí z vytříděného gastroodpadu, produkuje i teplo a materiál využitelný jako bio hnojivo.

